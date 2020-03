Am Dienstag am Super Tuesday finden in 14 US-Bundesstaaten und im Außengebiet Samoa Vorwahlen statt. Der Wahlanalyst Kyle Kondike gibt seine Einschätzung zu den Vorwahlen der Demokraten.

"Sanders hat sehr viel Potenzial"

Von LW-Korrespondent Thomas Spang (Charlottesville/Virgina) Kyle Kondike ist ein gefragter Wahlanalyst der University of Virginia. Der Politologe betreut den Insider-Dienst “Crystal Ball”, die Pflichtlektüre für Politstrategen und Politiker in den USA ist. Mit dem "Luxemburger Wort" spricht Kondike über den Super-Dienstag bei den Vorwahlen der Demokraten. Warum ist der Super-Dienstag eigentlich so “super”? Um die Nominierung zum Präsidentschaftskandidaten der Demokraten zu gewinnen, braucht ein Bewerber die Mehrheit der Delegierten-Stimmen auf dem Parteitag im Juli ...