In Italien finden am Sonntag und Montag neben dem nationalen Referendum zur Verkleinerung des Parlaments in sechs Regionen Wahlen statt – und diesmal muss nicht der Regierung bange sein.

International 2 Min.

Salvini und Zingaretti zittern um ihre Posten als Parteiführer

Von LW-Korrespondent Dominik Straub (Rom) Gewählt wird in den Regionen Venetien, Toskana, Kampanien, Ligurien, Apulien und in den Marken ...