Salisbury: Vergiftetes Paar fasste Nowitschok-Behälter an

Nach dem Tod einer Britin durch den Kampfstoff Nowitschok hat Scotland Yard neue Erkenntnisse über den Hergang. Der Ehemann der Toten schwebt noch in Lebensgefahr. In London tagt der Krisenstab.

(dpa) - Im Fall des mit Nowitschok vergifteten britischen Paares geht die Polizei davon aus, dass die beiden einen Behälter mit dem Nervengift berührt haben müssen. Die Dosis des Kampfstoffes sei sehr hoch gewesen, teilte Scotland Yard am Montag in London mit.

Die 44 Jahre alte Frau und ihr 45 Jahre alter Partner waren Ende Juni mit Vergiftungserscheinungen in Amesbury gefunden worden. Die Frau starb am Sonntagabend im Salisbury District Hospital. Ihr Partner befand sich weiter in einem kritischen Zustand, wie ein Polizeisprecher sagte. Die Polizei leitete nach eigenen Angaben noch am Abend Mordermittlungen ein. Untersucht werde unter anderem, ob es Verbindungen zum Fall Skripal gebe, hieß es.

Britische Medien berichteten, dass beide Drogenkonsumenten waren. Sie könnten ein Fläschchen oder eine Spritze mit Giftresten gefunden haben, das beim Attentat auf die Skripals verwendet wurde. Denn unweit vom Wohnort der gestorbenen Frau, die drei Kinder hinterlässt, waren der russische Ex-Spion Sergej Skripal (67) und seine Tochter Julia (33) infolge eines Anschlags ebenfalls mit dem Nervengift in Kontakt gekommen. London hatte Moskau dafür verantwortlich gemacht. Russland bestreitet jegliche Verstrickung.

Am Montagnachmittag soll der Krisenstab der Regierung, das Cobra-Komitee, in London zusammentreten. Das bestätigte der Regierungssitz Downing Street 10 auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur.



