Die Verleihung findet am 15. Dezember in Straßburg statt.

Europaparlament

Sacharow-Preis für Kreml-Kritiker Nawalny

(KNA) – Der russische Oppositionspolitiker Alexej Nawalny erhält den diesjährigen Sacharow-Preis des Europäischen Parlaments. Das wurde am Mittwoch in Straßburg bekannt gegeben. Der 45-jährige Kreml-Kritiker überlebte 2020 einen Giftanschlag dank einer Behandlung in der Berliner Charité-Klinik. Derzeit verbringt er eine zweieinhalbjährige Haftstrafe östlich von Moskau. Die Gefängnisleitung stufte ihn nach seinen Angaben inzwischen als „Extremist“ und „Terrorist“ ein.

Starke Worte von Sassoli

„Er hat unermüdlich gegen die Korruption des Regimes von Wladimir Putin gekämpft. Dies kostete ihn seine Freiheit und fast sein Leben“, teilte EU-Parlamentspräsident David Sassoli am Donnerstag mit. Mit dem heutigen Preis werde seine immense Tapferkeit gewürdigt.



Nawalnys Team freute sich in den sozialen Netzwerken über den Sacharow-Preis. „Hurra!“, schrieb Iwan Schdanow - ein enger Vertrauter des Oppositionspolitikers - auf Twitter. Leonid Wolkow nannte die Auszeichnung „wohlverdient“ und bedankte sich bei allen Unterstützern.



Für den Preis nominiert waren neben Nawalny auch eine Gruppe afghanischer Frauen, die für Gleichberechtigung und Menschenrechte in ihrem Land kämpfen sowie die derzeit inhaftierte frühere bolivianische Interimspräsidentin Jeanine Anez.



Beistand bei Gefahr

Die Verleihung findet am 15. Dezember in Straßburg statt. Die Preisträger der unterschiedlichen Jahrgänge bilden eine Gemeinschaft des Sacharow-Preises; das Europäische Parlament unterstützt sie in ihrem Engagement für die Menschenrechte und leistet ihnen Beistand, wenn sie in Gefahr sind oder bedroht werden.

Nawalny kämpft weiter gegen Putin Nur knapp überlebte der Kremlgegner Alexej Nawalny vor einem Jahr einen Giftanschlag mit dem chemischen Kampfstoff Nowitschok.

Der Sacharow-Preis für geistige Freiheit wird seit 1988 vom EU-Parlament an Persönlichkeiten und Institutionen vergeben, die sich besonders für Menschenrechte und Minderheitenschutz, Achtung des Völkerrechts und geistige Freiheit einsetzen. Benannt ist die mit 50.000 Euro dotierte Auszeichnung nach dem sowjetischen Physiker und Friedensnobelpreisträger Andrej Sacharow (1921-1989).

