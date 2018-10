Die Polizei konnte am Dienstag drei Erwachsene und ein Kind aus einem Kühlwagen befreien, in den sie - offenbar von Schleusern- eingesperrt worden waren.

Saarlouis: Migranten aus Kühlwagen gerettet

(mth) - Die deutsche Polizei hat am Mittwoch in Saarlouis vier Erwachsene und ein Kind aus einem Kühlwagen befreit, in dem sie eingeschlossen waren. Dies berichtete die "Saarbrücker Zeitung" am Dienstag. Es soll sich laut Polizei um Migranten handeln, die in dem Lastwagen eingeschlossen waren und in Lebensgefahr schwebten. Die Behörden ermitteln nun gegen mutmaßliche Schleuser, die der Gruppe am Dienstagvormittag Zugang zu dem polnischen Lastwagen verschafft haben sollen.

Ein Mitglied der Gruppe hatte per Mobiltelefon einen Hilferuf abgesetzt, der von der französischen Polizei aufgenommen wurde. Die Beamten in Frankreich hatten anschließend ihre saarländischen Kollegen informiert, die den Lastwagen bei Saarlouis stoppen und die Migranten befreien konnten. Die drei Erwachsenen und das Kind seien von einem Notarzt untersucht worden, wie die Polizei mitteilte.

In den vergangenen Wochen wurden auch in Luxemburg zweimal Lastwagen gestoppt, die Migranten als blinde Passagiere an Bord hatten.