(tom) - Wie die saarländische Polizei mitteilt, ist es am Mittwochmorgen in Saarbrücken-Burbach zu einem tödlichen Messerangriff gekommen. In der vom Deutschen Roten Kreuz betriebenen Therapie-und Beratungsstelle für Flüchtlinge hat offenbar ein 27-Jähriger Mann einen Berater während eines Therapiegesprächs erstochen. Das Opfer erlag noch am Tatort seinen Verletzungen.



Tödliche #Messerattacke auf Berater gg 10h in Therapiezentrum in #Burbach, 27Jähriger unter dringendemTatverdacht in Tatortnähe festgenommen — Polizei Saarland (@PolizeiSaarland) June 7, 2017

Die Polizei nahm den 27-Jährigen "unter dringendem Tatverdacht in Tatortnähe" fest. Es soll sich nach Polizeiangaben um einen syrischen Staatsbürger handeln.