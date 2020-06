Ein Student aus dem Gabun wurde am Samstagmorgen von einem 24-Jährigen mit einem Messer attackiert. Gegen den Angreifer wird nun wegen versuchten Mordes ermittelt.

Saarbrücken: Angriff auf Gabuner war mutmaßlich rassistisch motiviert

(dpa/lrs) - Der Angriff eines Deutschen auf einen Gabuner in Saarbrücken war nach Einschätzung der Generalstaatsanwaltschaft mutmaßlich rassistisch motiviert. Der Beschuldigte habe sein 25 Jahre altes Opfer zuvor auf dessen Hautfarbe angesprochen, teilte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Saarbrücken am Montag mit. Der mutmaßliche Täter (24) sitzt seit Samstag wegen versuchten Mordes und Körperverletzung in Untersuchungshaft. Er habe sich bislang noch nicht zu den Vorwürfen geäußert.

Er soll den Studenten aus Gabun am frühen Samstagmorgen, als dieser an einer Bushaltestelle am Burbacher Markt in Saarbrücken wartete, angesprochen und ihm dessen Tötung angekündigt haben. Dann schlug er den Ermittlungen nach den Gabuner mit der Faust zu Boden und versuchte anschließend mehrfach, auf ihn am Hals und Oberkörper einzustechen. Dem Studenten sei es gelungen, dem Messerstichen auszuweichen und zu fliehen.

Einzelheiten dazu, wie schwer der Mann verletzt wurde, konnte die Staatsanwaltschaft am Montag nicht nennen. Das Opfer musste aber nicht stationär aufgenommen werden, wie der Sprecher sagte.

