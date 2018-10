Ein rassistischer Vorfall an Bord eines Ryanair-Fliegers hatte in den Medien einen Sturm der Empörung ausgelöst. Eine Woche danach bestreitet die Fluggesellschaft, falsch gehandelt zu haben.

Ryanair: "Die Besatzung hat nichts mitbekommen"

(sas/dap) - Nachdem der irische Billigflieger Ryanair international in die Kritik geraten war, nimmt das Flugunternehmen nun zu dem Vorfall an Bord Stellung. Ein britischer Passagier hatte kurz vor dem Abflug rassistische Hasstiraden auf eine 77-jährige Frau losgelassen, weil er nicht neben ihr sitzen wollte. Dem Bordpersonal wurde anschließend vorgeworfen, unangemessen reagiert zu haben. Der Zwischenfall spielte sich vor dem Start einer Maschine von Barcelona nach London ab, am 19. Oktober.



Die spanischen Besatzungsmitglieder von Ryanair seien sich zwar bewusst gewesen, dass es einen Streit an Bord gab, sie hätten allerdings nicht mitbekommen, dass der Passagier die Frau aufs Übelste beschimpft hatte - heißt es seitens der Fluggesellschaft.



Deshalb sei die Crew der üblichen Vorgehensweise im Fall eines Streits zwischen zwei Passagieren gefolgt und habe diese auseinandergesetzt. Die Frau sei auf eigenen Wunsch umgesetzt worden. Da die Kabinenbesatzung in dem Streit kein Sicherheitsrisiko für den Flug sah, wurde keiner der beiden Reisenden des Flugzeuges verwiesen.

Ryanair erst später über Vorfall informiert



Erst nach der Landung in London hätte das Bordpersonal das Video gesehen, auf dem eindeutig zu sehen ist, wie der Passagier die Frau unter anderem als "hässlicher, schwarzer Bastard " beschimpft. Ein anderer Fluggast hatte den Vorfall mit dem Handy gefilmt.

Erst am späten Samstagabend hätte Ryanair durch das ins Netz gestellte Video von den rassistischen Äußerungen erfahren - einen Tag danach. Die Airline hätte dann so schnell wie möglich am Sonntagmorgen bei der britischen Polizei Anzeige erstattet. Damit wehrt Ryanair sich gegen Anschuldigungen der Presse, nicht schnell genug reagiert zu haben.



Bitte um Entschuldigung



Danach hätte die Billigfluggesellschaft sich umgehend per Brief und E-Mail bei der Passagierin entschuldigt. Entgegen zahlreicher Medienberichte hätte sich Ryanair laut eigener Aussage also mit der 77-jährigen Frau in Verbindung gesetzt.

Der Vorfall verschärft das Imageproblem einer Fluggesellschaft, die wegen geringer Löhne und schlechten Arbeitsbedingungen ohnehin in der Kritik ist.