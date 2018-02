(dpa) - Der frühere niederländische Ministerpräsident Ruud Lubbers ist im Alter von 78 Jahren gestorben. Das teilte die niederländische Regierung am Mittwochabend in Den Haag mit. Lubbers sei im Beisein seiner Familie in Rotterdam gestorben.

Der Christdemokrat war von 1982 bis 1994 Ministerpräsident der Niederlande. Von 2001 bis 2005 war der Politiker Hochkommissar für Flüchtlinge der Vereinten Nationen.

Der rechtsliberale Ministerpräsident Mark Rutte reagierte betroffen. „Die Niederlande verlieren einen Staatsmann von großem Format“, sagte er nach einem Bericht der Nachrichtenagentur ANP. Er würdigte Lubbers auch als „überzeugten Europäer“.