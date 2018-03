Ein schwerer Brand in einem Kaufhaus in der sibirischen Stadt Kemerowo hat viele Todesopfer gefordert, darunter zahlreiche Kinder.

Russland: viele Tote bei Brand in Einkaufszentrum

Bei einem Brand in einem Einkaufszentrum in der sibirischen Stadt Kemerowo sind mindestens 37 Menschen ums Leben gekommen. Dies berichtete die russische Agentur TASS am gestrigen späten Sonntagabend unter Berufung auf die Feuerwehr. Mindestens 43 Menschen wurden demnach verletzt. Der Brand brach dem Bericht zufolge im vierten Stock des Gebäudes im Stadtzentrum aus und erfasste eine Fläche von rund 1600 Quadratmetern. Zuvor hatten die Behörden von nur drei toten Kindern gesprochen. Der Brand sei im vierten Stock des Gebäudes im Stadtzentrum ausgebrochen. Medienberichten zufolge hielten sich die Kinder zu dem Zeitpunkt in einem Kinosaal auf. Zahlreiche Menschen sollen aus einem Fenster gesprungen sein. Die Brandursache war zunächst nicht bekannt. (dpa)