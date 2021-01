Russland und USA wollen New-Start-Vertrag verlängern

Russland und die USA werden den New-Start-Vertrag doch noch verlängern. Außer dieser Einigung haben Joe Biden und Wladimir Putin bei ihrem ersten Ferngespräch allerdings kaum Gemeinsamkeiten entdeckt.

Von Stefan Scholl (Moskau)

Die Kammern des russischen Parlaments hatten es so eilig wie eine Sprintstaffel. Am Mittwoch stimmte zunächst die Staatsduma für die Ratifizierung des verlängerten New-Start-Vertrags, dann der Föderationsrat, beide geschlossen. Erst am Dienstagabend hatte Präsident Wladimir Putin sich mit seinem US-Kollegen Joe Biden telefonisch darauf verständigt, das am 5. Februar endende Abkommen ohne Änderungen fünf Jahre fortzusetzen.



In der Duma herrschte hinterher leichte Euphorie ...