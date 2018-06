Trotz der Spannungen zwischen Russland und den USA haben die Außenminister Sergej Lawrow und Mike Pompeo telefonisch die nächsten bilateralen Kontakte vorgeplant.

Russland und USA sprechen über bilaterale Kontakte

(dpa) - Trotz der Spannungen zwischen Russland und den USA haben die Außenminister Sergej Lawrow und Mike Pompeo telefonisch die nächsten bilateralen Kontakte vorgeplant. Das teilte das russische Außenministerium am Montag in Moskau mit, ohne weitere Angaben zu machen. Es sei „um den Zeitplan politischer Kontakte zwischen Russland und den USA in nächster Zeit“ gegangen.



Ungeachtet des schlechten Verhältnisses steht seit einiger Zeit die Möglichkeit eines Gipfels der Präsidenten Donald Trump und Wladimir Putin im Raum. Trump hatte vergangene Woche erklärt, dass er nach seinem Treffen mit dem nordkoreanischen Staatschef Kim Jong Un bald auch mit Putin sprechen wolle.

Den Angaben nach sprachen Lawrow und Pompeo auch über die Lage in Syrien und auf der koreanischen Halbinsel.