In Mariupol im Süden der Ukraine soll ein Theater von russischen Truppen beschossen worden sein. Moskau weist die Vorwürfe zurück.

Angriff in Mariupol

Russland soll Unterschlupf für 1.000 Zivilisten bombardiert haben

In Mariupol im Süden der Ukraine soll ein Theater von russischen Truppen beschossen worden sein. Moskau weist die Vorwürfe zurück.

(KNA/dpa) - In der belagerten und teilweise zerstörten ukrainischen Hafenstadt Mariupol hat es einen verheerenden Bombenangriff auf ein Theatergebäude gegeben. Ukrainischen Behördenangaben zufolge haben sich mehr als 1.000 Menschen in dem Theater befunden.

Der Vorfall sei eine „weitere Tragödie“ in der Stadt, schrieb Bürgermeister Wadim Bojchenko in der Nacht zu Donnerstag auf seinem Telegram-Kanal. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sagte in einer Videobotschaft, die Menschen hätten dort Schutz vor Beschuss gesucht. Nun sei das Gebäude zerstört. Man habe noch keine Informationen zu Todesopfern.

Die Regierungen in Kiew und Moskau weisen sich dabei gegenseitig die Schuld zu: Während die ukrainische Seite von einem absichtlichen russischen Bombenabwurf sprach, machte Russland das ukrainische nationalistische Regiment Asow für die Attacke verantwortlich. Die Angaben beider Seiten ließen sich zunächst nicht unabhängig überprüfen.

Das zerstörte Theatergebäude in Mariupol. Foto: EYEPRESS via Reuters Connect

Menschenrechtler sieht mögliches Kriegsverbrechen

Menschenrechtler zeigen sich infolge des Angriffs in Mariupol tief besorgt. Noch würden Belege über die Bombardierung des Gebäudes in der belagerten Stadt geprüft, teilte die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch am Donnerstag mit. „Aber wir wissen, dass das Theater mindestens 500 Zivilisten beherbergt hat“, erklärte der leitende HRW-Krisen- und Konfliktforscher Belkis Wille. „Das wirft ernsthafte Bedenken über das beabsichtigte Ziel in einer Stadt, in der Zivilisten seit Tagen unter Belagerung sind und wo Telekommunikation, Strom, Wasser und Heizung fast vollständig abgeschnitten wurden“, sagte Wille.



Der Gouverneur der Region Donezk, Pavlo Kirilenkoa, berichtete laut HRW, am Mittwoch hätten russische Truppen das Schauspielhaus in der belagerten Stadt bombardiert, in dem zwischen 500 und 800 Einwohner Zuflucht suchten. Auf Satellitenbildern des Theaters vom Montag sei das russische Wort „Kinder“ deutlich in großer kyrillischer Schrift vor und hinter dem Theater geschrieben.

Human Rights Watch überprüfte demnach drei Videos aus Mariupol, die am Mittwoch auf einem Telegram-Kanal gepostet wurden. Eines der Videos zeigt, wie aus dem Theater schwarzer Rauch aufsteigt, zwei weitere zeigen Flammen aus der Mitte des schwer beschädigten Gebäudes.

Die Kriegsgesetze verlangten von den Konfliktparteien, jederzeit zwischen zivilen Objekten und militärischen Zielen zu unterscheiden, betonte HRW. Im Zweifel solle immer davon ausgegangen werden, dass es sich um ein zivil genutztes Gebäude handle. Angriffe gegen zivile Objekte seien strengstens verboten. Ebenso könnten Angriffe mit unverhältnismäßigen Auswirkungen auf Zivilisten als Kriegsverbrechen eingestuft werden, unterstrichen die Menschenrechtler.

HRW forderte, organisierte Evakuierungen von Zivilisten in Mariupol zu erleichtern. Dazu sollten die Konfliktparteien neutralen Playern humanitären Zugang gewähren. Insbesondere Menschen mit Behinderungen, ältere Menschen, Schwangere, Kinder und Personen mit chronischen oder schweren Erkrankungen bräuchten Unterstützung.

