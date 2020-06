Das Virus ist weg und doch noch da. Aber weiter hängt Corona in der Luft. Ein persönlicher Einblick in den Corona-Alltag in Moskau von unserem Korrespondenten Stefan Scholl.

Russland im Corona-Alltag

Das Virus ist weg und doch noch da. Aber weiter hängt Corona in der Luft. Ein persönlicher Einblick in den Corona-Alltag in Moskau von unserem Korrespondenten Stefan Scholl.

Von LW-Korrespondent Stefan Scholl (Moskau) Es erwischt mich beim Joggen, als das in Moskau noch verboten ist. Nach 50 Metern merke ich, etwas stimmt nicht. Nach 70 Metern packt mich frostiger Schwindel, ich drehe um, aber ein Haufen schwarzer Mäuse springt mir ins Gesicht. Mir wird dunkel vor Augen, ich bleibe stehen, stütze die Arme auf Oberschenkel, die plötzlich aus Blei sind. Absurditäten Das Joggingverbot gehört zu jenem erstaunlich pedantischen Regelwerk, mit dem Bürgermeister Sergej Sobjanin das Corona-Virus in Moskau bekriegt ...