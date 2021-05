Aufgrund der Zeitverschiebung feiert Russland den Jahrestag der deutschen Kapitulation 1945 einen Tag später als der Rest der Welt.

International 10

Russland feiert Sieg über deutschen Faschismus mit Paraden

Aufgrund der Zeitverschiebung feiert Russland den Jahrestag der deutschen Kapitulation 1945 einen Tag später als der Rest der Welt.

(dpa) - Mit einer großen Militärparade auf dem Roten Platz in Moskau feiert Russland am Sonntag (9.00 MESZ) den 76. Jahrestag des sowjetischen Sieges über das faschistische Deutschland im Zweiten Weltkrieg. Geplant ist auch eine Rede von Präsident Wladimir Putin. Alle 12.000 Teilnehmer - darunter Soldaten und Nationalgardisten - sind nach offiziellen Angaben gegen das Coronavirus geimpft. Gedacht wird an diesem Tag auch der etwa 27 Millionen Todesopfer, die die Sowjetunion im Zweiten Weltkrieg zu beklagen hatte.

10 Foto: AFP

Bildergalerie Bitte scrollen Sie nach unten,

um weitere Bilder zu sehen. Foto: AFP Foto: AFP Foto: AFP Foto: AFP Foto: AFP Foto: AFP Foto: AFP Foto: AFP Foto: AFP Foto: AFP

Auch in vielen anderen russischen Städten sind Militärparaden geplant. Dass Russland und andere Nachfolgestaaten der UdSSR den „Tag des Sieges“ einen Tag später feiern als die Westalliierten, liegt an der Zeitverschiebung: Der Beginn der Waffenruhe war 1945 auf den 8. Mai um 23.00 Uhr mitteleuropäischer Zeit festgelegt worden. In Moskau war es da bereits 1.00 Uhr - am 9. Mai.