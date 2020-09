Russische Opposition hofft auf "Nawalny-Effekt"

Nach der Vergiftung des Moskauer Oppositionellen in Tomsk gehen seine Anhänger bei den Stadtratswahlen in die Offensive. Trotzdem gelten Siege der Opposition am russischen Superwahlsonntag als wenig wahrscheinlich.

International 5 Min.

Von LW-Korrespondent Stefan Scholl (Moskau) Jetzt kämen viele Leute in den Stab und fragten, wie sie helfen können, erzählt Fatejew ...