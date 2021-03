Nach einer Lieferung des russischen Corona-Impfstoffs Sputnik V steht die Slowakei politisch auf dem Kopf.

International 3 Min.

Russische Impfstofflieferung stürzt Slowakei in die Krise

Von Stefan Schocher (Wien)

Sputnik V - in der Slowakei ist das ein Impfstoff mit politischen Nebenwirkungen von allergischen Reaktionen bis Zersetzungserscheinungen. Nach einer Lieferung des russischen Vakzins jedenfalls steht die Slowakei politisch auf dem Kopf. Die Regierung steht vor dem Aus. Dabei spielt der Impfstoff aber nur eine Statistenrolle.

Es war Regierungschef Igor Matovic höchstpersönlich, der Anfang März eine erste Charge von 200.000 Dosen des Impfstoffs in Empfang genommen hatte und damit den Fehdehandschuh in den Kreis seiner Vier-Parteien-Koalition warf. Denn: Den Kauf von zwei Millionen Dosen des in der EU an sich nicht zugelassenen russischen Stoffs hatte der Rechtspopulist nicht mit seinen Koalitionspartnern abgsprochen. Und zumindest zwei dieser Mehrheitsbeschaffer im slowakischen Parlament nahmen das nun zum Anlass, die Konsequenz aus diesem Alleingang zu ziehen.

Erst fiel der Gesundheitsminister, dann der Sozialminister und schließlich fordern zumindest zwei Koalitionspartner ultimativ auch den Rücktritt von Matovic. Darunter auch Vize-Premier und Wirtschaftsminister Richard Sulik von der rechtsliberalen Partei SaS – er hat auch selbst seinen Rücktritt in Aussicht gestellt, sollte Matovic nicht abtreten. Die von Sulik geführte Partei Freiheit und Solidarität SaS wolle nicht mehr die Mitverantwortung für falsche Entscheidungen tragen, so Sulik. Die kleinste Partei in der Koalition wiederum, die Partei Za Ludi (Für die Menschen) fordert sowohl Matovics als auch Suliks Rücktritt: nur so lasse sich die Koalitionskrise lösen.



Pandemie fordert politische Opfer

In dem Bündnis der Premier-Partei OLaNO mit der Sme Rodina, der SaS und der Za Ludi steht damit nur mehr die Sme Rodina an der Seite des Premiers. Aber auch die Treue dieser Partei steht in Frage: Erst sagte Parlamentspräsident und Sme-Rodina-Chef Boris Kollar, dass seine Partei keinerlei personelle Forderungen habe – dann aber erklärte der von der Partei gestellte Sozialminister seine Demission.



Die slowakische Präsidentin Zuzana Caputova lud Regierungschef Igor Matovic zu einem Krisengespräch ein. Foto: dpa

Damit fordert die Pandemie in der Slowakei nun handfeste politische Opfer. Menschliche fordert sie seit geraumer Zeit über die Maßen. Seit Monaten verzeichnet die Slowakei im Verhältnis zur Bevölkerungszahl weitaus mehr Corona-Tote als jedes andere Land Europas. Und was sich jetzt in der politischen Krise des Landes entlädt, ist nicht zuletzt auch die Folge einer zögerlichen, halbherzigen und inkonsequenten Pandemie-Politik sowie darauf folgender Rundumschläge von Matovic selbst.

Harmonie war jedenfalls nie das Ding seiner seit gerade einmal einem Jahr amtierenden Regierung. Da gab es Hüftschuss-Ankündigungen des Premierministers über soziale Medien, die in der Koalition aber nicht abgesprochen waren und verpufften; da gab es handwerkliches Versagen, etwa wenn es um die Erstellung eines Impfplanes ging; da gab es lange verschleppte Maßnahmen; und da gab es vor allem auch politische Frontalangriffe auf die Bevölkerung selbst. So schob Matovic wechselweise den Koalitionspartnern, diversen Experten, aber auch der „undisziplinierten Bevölkerung“ die Schuld an der schlechten Pandemie-Lage zu.

Präsidentin mahnt Kurswechsel an

Die Folge dessen: Matovics OLaNO hat sich mehr als halbiert binnen eines Jahres und liegt in Umfragen aktuell mit 12 Prozent auf Platz drei – hinter der SaS, dem an sich Juniorpartner in der Koalition (laut Umfragen aktuell bei 14 Prozent). Aber Einsicht? Fehlanzeige: Den Rücktritt von Gesundheitsminister Marek Krajci aus der eigenen OLaNO bezeichnete Matovic etwa als „absurdesten in der Geschichte“ - weil dieser „am härtesten für Leben und Gesundheit der Menschen gekämpft hatte“, so Matovic. Und die Rücktrittsaufforderung Suliks, einhergehend mit der Drohung, die Koalition zu verlassen: Die bezeichnete Matovic als hinfällig. Den Forderungen Suliks und der SaS habe man bereits mit der Entlassung des Gesundheitsministers entsprochen.

Selbst die zur Tagespolitik an sich auf Distanz stehende Präsidentin Zuzana Caputova hatte zuletzt sehr klar Stellung in dem Konflikt bezogen: Sie forderte „sofortige Änderungen in der Pandemie-Politik“. Während die Menschen täglich „vom Tod Nahestehender, von wirtschaftlichen Auswirkungen und wachsender Armut betroffen“ seien, stecke die Regierung in Konflikten fest. Matovic müsse dem Chaos, das „konkrete Opfer fordert“, rasch ein Ende bereiten.Nach einem Gespräch mit Matovic sagte sie: Sie habe den Premier vorgeladen, um von ihm Lösungen für diese „kritische Situation“ zu hören. Und weiter: „Derzeit hatte er keine konkrete Antwort für mich.“ Matovic kommentierte sein Treffen mit Caputova nicht öffentlich.



