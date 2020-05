Rückschlag für Huawei-Finanzchefin in Kampf gegen Auslieferung an USA

Meng Wangzou hat vor einem kanadischen Gericht eine Niederlage in Auslieferungsverfahren vor Gericht eingesteckt. Das Urteil droht die kanadisch-chinesischen Beziehungen schwer zu belasten.

Von LW-Korrespondent Gerd Braune (Ottawa/Vancouver)

Die Finanzchefin des chinesischen Technologiekonzerns Huawei, Meng Wanzhou, hat in ihren Bemühungen, ihre Auslieferung von Kanada an die USA zu verhindern, einen schweren Rückschlag hinnehmen müssen. Eine Richterin am Obersten Gerichtshof der kanadischen Provinz British Columbia entschied am Mittwoch, dass das von den USA beantragte Auslieferungsverfahren weitergehen kann.

Damit darf Meng Wanzhou, die Tochter des Huawei-Gründers Ren Zhengfei, Kanada nicht verlassen, um in ihre Heimat China zurückkehren ...