Rückblick: Die spektakulärsten US-Wahlergebnisse

Die US-Wahl 2020 war spannend und auch knapp - aber es gab in der Geschichte der USA noch andere spektakuläre Urnengänge. Ein Blick ins Archiv.

Die US-Wahl 2020 wird aus verschiedenen Gründen in die Geschichte eingehen. Einer davon: In mehreren Schlüsselstaaten wie Pennsylvania (am Ende wahlentscheidend für Joe Biden) war sie tagelang denkbar knapp, bevor die Briefwahlstimmen am Ende das Pendel zugunsten des demokratischen Herausforderers kippen ließen. In Georgia ging die Abstimmung sogar so knapp zugunsten Bidens aus, dass nachgezählt werden muss.

Jedoch: Es gibt im amerikanischen Wahlsystem knapp und knapp ...