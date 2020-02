Die Weltgesundheitsorganisation sieht ein größer werdendes Risiko einer Verbreitung. Doch es gibt auch Hoffnung.

Risiko weltweiter Ausbreitung des Corona-Virus laut WHO jetzt „sehr hoch“

Die Weltgesundheitsorganisation sieht ein größer werdendes Risiko einer Verbreitung. Doch es gibt auch Hoffnung.

(dpa) - Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat angesichts der wachsenden Zahl von Corona-Virus-Fällen das Risiko einer weltweiten Verbreitung des Virus von „hoch“ auf „sehr hoch“ gesetzt. Noch aber sei der Kampf gegen die Ausbreitung des neuartigen Virus Sars-CoV-2 nicht verloren, sagte WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus am Freitag in Genf. „Die Eindämmung beginnt mit jedem Einzelnen“, sagte er. „Zusammen sind wir stark. Unser größter Feind ist nicht das Virus. Unsere größten Feinde sind Angst, Gerüchte und Stigma. Was wir brauchen, sind Fakten, Vernunft und Solidarität.“

Corona-Virus: Antworten auf die wichtigsten Fragen Wie kann ich mich schützen? Wie gefährlich ist das Virus wirklich? Und sollte ich China-Restaurants meiden? Hier gibt es die Antworten auf die wichtigsten Fragen zum neuen Erreger.

Die meisten Fälle seien bislang zu anderen Infizierten oder Regionen mit vielen Fällen zurückzuverfolgen. „Wir haben noch keine Hinweise, dass sich das Virus frei in der Bevölkerung überträgt“, sagte er. Tedros wiederholte die Ratschläge der Gesundheitsdienste: unter anderem, dass sich alle Menschen stets gründlich die Hände waschen, sich über vertrauenswürdige Quellen informieren, sich im Fall von Unwohlsein von anderen fernhalten und Menschen, mit denen sie in Kontakt waren, informieren.

Nach seinen Angaben sind etwa 20 Impfstoffe in der Entwicklung, zudem würden einige Medikamente getestet. Erste Ergebnisse gebe es in den kommenden Wochen. Das neuartige Sars-CoV-2-Virus kann die Lungenkrankheit Covid-19 auslösen.