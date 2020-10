Wird wegen der steigenden Zahl von Corona-Infektionen das öffentliche Leben im deutschen Nachbar-Bundesland erneut weitgehend heruntergefahren?

Rheinland-Pfalz vor zweitem Lockdown?

Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer berät an diesem Mittwoch mit den anderen Länderchefs und Bundeskanzlerin Angela Merkel über weitere Beschränkungen, um die rasche Ausbreitung der Corona-Pandemie einzudämmen.

(dpa/lhe) - Was bedeutet das für das an Luxemburg grenzende Bundesland Rheinland-Pfalz? Dazu Fragen und Antworten:

Der Bund schlägt vor, die Kontaktregeln noch einmal zu verschärfen. Wie sieht die aktuelle Regelung für Rheinland-Pfalz aus?

Derzeit dürfen sich bis zu zehn Menschen aus verschiedenen Haushalten in der Öffentlichkeit treffen, ansonsten maximal zwei Haushalte, unabhängig von der Personenzahl. Allerdings gelten mancherorts in Rheinland-Pfalz schon jetzt schärfere Bestimmungen, so dürfen sich etwa in Mainz wegen der hohen Infektionszahlen nur noch fünf Menschen in der Öffentlichkeit treffen. Die Beschlussvorlage sieht vor, dass sich künftig nur noch Angehörige aus zwei Haushalten treffen dürfen. Ob Rheinland-Pfalz dem folgt, ist noch unklar.

Schulen und Kindergärten sollen nach den Vorstellungen des Bundes geöffnet bleiben, entspricht das der rheinland-pfälzischen Linie?

Ja, für die Landesregierung hat Bildungsministerin Stefanie Hubig zuletzt immer wieder betont, oberstes Ziel sei es, die Schulen - anders als im ersten Lockdown im Frühjahr - offenzuhalten.

Ähnliches gilt auch für die Kindergärten. „Wir müssen einen Weg finden, wie wir Kontaktvermeidungen schaffen, ohne Kitas, Schulen und das Wirtschaftsleben zu schließen“, sagte Dreyer am Dienstagabend der Deutschen Presse-Agentur. Nichtsdestotrotz kann es wie bisher schon zu Einschränkungen und punktuellen Schließungen kommen. Einzelne Kitas wurden nach Infektionen geschlossen, zuletzt etwa Einrichtungen in Bad Kreuznach und Bad Ems.

Was soll noch heruntergefahren werden?

Es könnte vor allem die Gastronomie sowie Freizeiteinrichtungen und Kulturbetriebe treffen: Theater, Kinos oder Opernhäuser sollen fast den gesamten November geschlossen bleiben, auch Freibäder, Fitnessstudios sollen für einige Wochen zumachen. Gastronomiebetriebe sollen nur noch Essen ausliefern oder zum Abholen bereitstellen dürfen. Auch der Amateur- und Freizeitsport auf Sportanlagen soll erst einmal tabu sein. Joggen im Wald wäre beispielsweise - wie beim ersten Lockdown im Frühjahr - noch erlaubt. Touristische Übernachtungen sollen erst einmal nicht mehr möglich sein. Alle Geschäfte des Einzelhandels sollen hingegen offen bleiben dürfen - auch das war im Frühjahr anders, damals mussten Läden wochenlang schließen, die nicht als wichtig für Dinge des öffentlichen Bedarfs eingestuft wurden.

Wie bindend sind die Beschlüsse des Bundes mit den Bundesländern?

Rechtlich sind sie nicht bindend - die Länder können davon abweichen und auch strengere Regeln erlassen oder sogar Regeln lockern. Es gibt allenfalls eine politische Verpflichtung, wenn die Länder mit dem Bund einen gemeinsamen Beschluss fassen. Die Landesregierung in Mainz hat sich zuletzt wiederholt für ein bundesweit einheitliches Vorgehen ausgesprochen.

Warum gibt es selbst im Bundesland Rheinland-Pfalz nicht einheitliche Regeln?

Rheinland-Pfalz hat landesweit gültige Corona-Bestimmungen in Verordnungen geregelt, die zuletzt in dieser Woche neu gefasst wurden. Sie enthalten Bestimmungen wie die Maskenpflicht in vielen Bereichen.

Die letzte Zuständigkeit für die Bekämpfung der Corona-Pandemie liegt aber bei den Gesundheitsbehörden der Kommunen. Und die haben zum Teil schon weitergehende Regelungen erlassen - so müssen etwa Gaststätten in Mainz schon ab 23.00 Uhr schließen.

Wie ist die aktuelle Corona-Situation in Rheinland-Pfalz?

Nur noch 7 der 36 Kommunen im Land sind unter der kritischen Schwelle von 50 Neuinfizierten auf 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen. Am schnellsten hat sich die Pandemie zuletzt im Eifel-Landkreis Bitburg-Prüm, im Kreis Altenkirchen und in der Stadt Ludwigshafen ausgebreitet. Landesweit lag die Sieben-Tage-Inzidenz zuletzt am Dienstag bei 80,3.

Warum sollen nun noch einmal strengere Regeln kommen?

Die schärferen Kontakteinschränkungen sollen verhindern, dass Krankenhäuser überlastet werden. In ganz Rheinland-Pfalz werden derzeit 270 Covid-19-Patientinnen und -Patienten behandelt. Die Krankenhäuser im Land verfügen nach Angaben des Gesundheitsministeriums über mehr als 1.600 Betten für die Intensivmedizin. Davon sind nach jüngsten Angaben der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin 55 mit Covid-Patienten belegt, das entspricht sechs Prozent der belegten Betten. Experten warnen, dass diese Zahl bei der Zunahme von schweren Verläufen der Krankheit rasch steigen und es dann zu einer Überlastung kommen könnte. Das ist den bisherigen Erfahrungen nach dann der Fall, wenn die Infektionszahlen insgesamt weiterhin stark steigen.

