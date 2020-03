Die Corona-Krise schränkt das öffentliche Leben in Rheinland-Pfalz und im Saarland weiter ein. Versammlungen mit mehr als 5 Personen sind ab Samstag verboten.

Rheinland-Pfalz und Saarland verschärfen Ausgangsregeln

Die Corona-Krise schränkt das öffentliche Leben in Rheinland-Pfalz und im Saarland weiter ein. Versammlungen mit mehr als 5 Personen sind ab Samstag verboten.

(dpa) Die Corona-Krise schränkt das öffentliche Leben in Rheinland-Pfalz und im Saarland weiter ein. Beide Landesregierungen beschlossen am Freitagnachmittag zusätzliche „harte Einschnitte“, wie es die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) in einer Online-Pressekonferenz nannte. Die Regierungschefin hatte nach Angaben der Staatskanzlei „möglicherweise mittelbaren Kontakt mit einer infizierten Person“. Deshalb wurden zusätzliche Schutzvorkehrungen für sie umgesetzt. Das Saarland hat sich mit Blick auf die Nähe zu Frankreich dazu entschlossen.

Auch nach der Ausgangsbeschränkung seien gemeinsame Spaziergänge mit der Familie möglich, versicherte Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) in Saarbrücken. Rheinland-Pfalz verzichtet noch auf „das scharfe Schwert“, so die Staatskanzlei in Mainz. Alle Treffen von mehr als fünf Menschen sind in Rheinland-Pfalz jedoch untersagt. Damit wurde die vor einer Woche beschlossene Verfügung zu Versammlungen ab 75 Teilnehmern noch einmal drastisch verschärft. Nur so viele Menschen dürfen gleichzeitig in ein Geschäft gelassen werden, dass Abstände von einem bis zwei Metern gewahrt bleiben. Ab diesem Samstag werden alle Gaststätten in beiden Bundesländern geschlossen.

Zur Eindämmung des Corona-Virus erließ Bayern am Freitag als erstes Bundesland weitreichende Ausgangsbeschränkungen. Das Verlassen der eigenen Wohnung ist von Samstag an nur noch bei Vorliegen triftiger Gründe erlaubt, wie Ministerpräsident Markus Söder (CSU) am Freitag in München deutlich machte. Dazu zählen unter anderem der Weg zur Arbeit, notwendige Einkäufe, Arzt- und Apothekenbesuche, Hilfe für andere, Besuche von Lebenspartnern, aber auch Sport und Bewegung an der frischen Luft – dies aber nur allein oder mit den Personen, mit denen man zusammenlebt.

Über weitere Einschränkungen wollen Bund und Länder am Sonntag beraten.

Folgen Sie uns auf Facebook und Twitter und abonnieren Sie unseren Newsletter.