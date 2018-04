Rheinland-Pfalz und Saarland reichen keine Klage gegen Cattenom ein

Die beiden Bundesländer Rheinland-Pfalz und Saarland werden keine Klage gegen das französische Atomkraftwerk Cattenom erheben. Die Erfolgsaussichten seien zu gering, hieß es am Montag in Trier bei der Vorstellung einer sicherheitstechnischen Studie, die gravierende Sicherheitsmängel belegt. Wie geht der Kampf gegen das ungeliebte Kraftwerk nun weiter?

Die beiden Bundesländer Rheinland-Pfalz und Saarland werden keine Klage gegen das französische Atomkraftwerk Cattenom erheben. Die Erfolgsaussichten seien zu gering, hieß es am Montag in Trier bei der Vorstellung einer sicherheitstechnischen Studie, die gravierende Sicherheitsmängel belegt. Wie geht der Kampf gegen das ungeliebte Kraftwerk nun weiter?

Von Michael Merten (Trier)

Der Trierer Oberbürgermeister Wolfram Leibe (SPD) macht keinen Hehl aus seinem Frust. „Ich bin sehr enttäuscht von dem Ergebnis“, sagt er vor zahlreichen Journalisten. Er habe den Eindruck: „Wir kommen nicht wirklich voran.“ Auch der Trier-Saarburger Landrat Günther Schartz (CDU) ist enttäuscht; er wohnt im deutsch-luxemburgischen Grenzort Wincheringen, in der 25-Kilometer-Zone rund um Cattenom, für die die Behörden Evakuierungspläne bei einem möglichen „Ernstfall“ in den vier Reaktoren der berühmt-berüchtigten Nuklearanlage ausgearbeitet haben.

Zahlreiche Demonstrationen gegen Atomkraft in der Großregion

Anlass für die Enttäuschung der Lokalpolitiker ist die Entscheidung der beiden Bundesländer Rheinland-Pfalz und Saarland, keine Klage gegen den Betreiber EDF (Électricité de France) mit dem Ziel einer Stilllegung von Cattenom einzureichen. Die rheinlandpfälzische Umweltministerin Ulrike Höfken (Grüne) sagt, eine eingehende juristische Prüfung des Gutachtens habe ergeben, „dass eine Klage gegen das Atomkraftwerk wenig Aussicht auf Erfolg hat“. Denn das französische Recht verpflichte den Kläger zu einer umfassenden Beweisführung in Bezug auf konkrete sicherheitstechnische Risiken und Eintrittswahrscheinlichkeiten. Mit einer „lückenlosen Kausalitätenkette“ müsse man genau beweisen können, wie genau und mit welcher Wahrscheinlichkeit sich etwa ein Flugzeugabsturz oder ein terroristischer Angriff auswirken würde.

„Diesen Nachweis selbst zu führen, würde unverhältnismäßig hohe Kosten verursachen, mehrere Jahre dauern und einen Erfolg der Klage nicht garantieren“, so Höfken. Der saarländische Umwelt-Staatssekretär Roland Krämer (SPD) verweist auf Klagen gegen das elsässische Kernkraftwerk Fessenheim. In allen drei Instanzen sei diese gescheitert. Aber Höfken betont: „Das Atomkraftwerk Cattenom macht uns große Sorgen, es stellt ein hohes Risiko für die gesamte Region dar.“ Daher wolle man nun im Schulterschluss mit Nachbarn wie Luxemburg politisch und diplomatisch gegen Cattenom und andere Kraftwerke, etwa im belgischen Tihange und Doel, vorgehen. Zudem werde Rheinland-Pfalz einer Klage von Greenpeace gegen Tihange I beitreten, wo Risse im Reaktor festgestellt worden seien.

Staatssekretär Krämer kündigt an, dass die Behörden nun das französische Verfahren der Öffentlichkeitsbeteiligung für die Laufzeitverlängerung des AKW Cattenom im Blick haben werden. Diese Enquête Publique wird fünf Jahre vor dem Ablauf von 40 Betriebsjahren durchgeführt, im Fall von Cattenomer Block 1 im Jahr 2021. Material für eine kritische Beteiligung an diesem Verfahren bietet das Gutachten „Sicherheitsdefizite des AKW Cattenom“ des Darmstädter Öko-Instituts in großer Zahl. Demnach ist Cattenom von den Notstromversorgungs- bis zu den Kühlsystemen in vielen technologischen Bereichen nicht auf dem Stand, den heutige AKW-Neubauten in Frankreich erfüllen müssen. So könnte etwa bei einem Erdbeben ein „Mehrfachversagen von Sicherheitsvorrichtungen“ auftreten. Die Studie spricht von „schweren Risiken für Mensch und Umwelt“.

Die rheinlandpfälzische Umweltministerin Ulrike Höfken (Grüne) und der saarländische Umwelt-Staatssekretär Roland Krämer (SPD) stellen das sicherheitstechnische Gutachten zum AKW Cattenom vor. Foto: Michael Merten

Das Kraftwerk würde nach dem Gutachten zwar den Unfallabsturz eines kleinen Geschäftsflugzeugs überstehen, nicht aber einer großen Passagiermaschine. Defizite bei den Sicherheitsanforderungen gebe es auch bei möglichen Angriffsszenarien, etwa von bewaffneten Tätergruppen oder einem eingeschleusten Terroristen. Zwar führe die EDF Nachrüstungen durch; etwa solle bis 2020 eine diversitäre Wasserversorgung aufgebaut werden. Doch zahlreiche weitere wichtige Investitionen, darunter zusätzliche Einspeisepumpen, fest installierte Rohrleitungen und eine neue Leittechnik, sollen nach dem Gutachten erst langfristig bis zum Jahr 2030 umgesetzt werden.