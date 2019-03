Zum sechsten Mal in diesem Jahr wird ein Geldautomat gesprengt. Diesmal schlagen die Täter im Kreis Ahrweiler zu. Von ihnen fehlt zunächst jede Spur.

Rheinland-Pfalz: Sechster Geldautomat gesprengt

(dpa/lrs) - Drei Männer haben am Mittwochmorgen einen Geldautomaten in einem Büro- und Geschäftshaus in Bad Neuenahr-Ahrweiler gesprengt und mehrere Geldkassetten gestohlen. Die Polizei sprach von einem erheblichen Gebäudeschaden. Die Höhe der Beute und die genaue Höhe des Sachschadens waren zunächst noch nicht bekannt. Es war bereits die sechste Sprengung in Rheinland-Pfalz in diesem Jahr. 2018 wurden insgesamt 26 Fälle registriert, wie das Landeskriminalamt in Mainz berichtete.



Ein Sicherheitsdienst hatte der Polizei die Sprengung gegen 5.15 Uhr gemeldet. Eine Auswertung der Kameraaufzeichnung der Bank-Filiale zeigte zwei maskierte Täter, die den Automaten aufhebelten und anschließen sprengten. Einer der Täter sei vermutlich verletzt. Die beiden Männer flüchteten mit einem Roller in Richtung der nahe gelegenen Fußgängerzone. Ein Zeuge habe noch einen dritten Täter beobachtet, berichtete die Polizei. Wie dieser entkam, war zunächst unklar.

Der weiß-blaue Roller wurde wenig später an der Ahr in einem Feldweg gefunden. Die Täter seien offenbar zu Fuß weiter geflüchtet. Die Polizei setzte bei ihrer Fahndung einen Hubschrauber und einen Polizeihund ein. Sie warnte Autofahrer, Anhalter mitzunehmen und kontrollierte die Bundesstraße 9 (Bonn-Koblenz).