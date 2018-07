Revolution light

In Saudi-Arabien dürfen Frauen neuerdings Auto fahren. Was auf den ersten Blick wie eine Liberalisierung aussieht, ist jedoch nur Etikettenschwindel.

Frau am Steuer, heißt es seit dem 24. Juni in dem bis dahin letzten Land der Welt, in dem dem weiblichen Geschlecht das Autofahren untersagt war. Nun stürmen saudi-arabische Frauen die Fahrschulen, um endlich in den Besitz des ihnen so lange verwehrten Führerscheins zu gelangen. Handelt es sich bei dieser kleinen Revolution um einen wirklichen Schritt in eine moderne Zukunft oder ist es lediglich Symbolpolitik?

Seit einiger Zeit ist das ultrakonservative Königreich in Aufruhr ...