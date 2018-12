Wieder ein Rettungsschiff, das nicht an Land gehen darf: 300 schiffbrüchige Flüchtlingen wurden gerettet, doch noch will kein europäisches Land sie aufnehmen.

Rettungsschiff mit 300 Menschen an Bord noch ohne Zielhafen

(KNA) - Das Rettungsschiff "Open Arms" mit 300 geretteten Migranten an Bord darf derzeit weder einen maltesischen noch einen italienischen Hafen anlaufen. Wie italienische Medien berichteten, konnten allein eine Mutter und ihr drei Tage altes Kind mit einem Hubschrauber der maltesischen Küstenwache das Schiff verlassen und in Valetta an Land gehen.



Das unter spanischer Flagge fahrende Schiff der Organisation "Proactiva Open Arms" hatte die Schiffbrüchigen in den vergangenen Tagen an Bord genommen. Bislang habe aber noch kein europäisches Land signalisiert, wo die Menschen an Land gehen könnten, hieß es.



Ein anderes Schiff der Organisation, die "Astral", bereite sich inzwischen darauf vor, seinen Kurs zu ändern, um der "Open Arms" zu helfen. Italiens Innenminister Matteo Salvini ließ über Twitter verbreiten: "Die italienischen Häfen bleiben geschlossen. Für Menschenhändler und ihre Helfer ist das schöne Leben vorbei."



Selbst in den Tagen vor Weihnachten äußere der Minister sich abschätzig und vergesse sowohl "die Werte der Verfassung wie des Evangeliums, das er immer wieder instrumentalisiert", wird die frühere Parlamentspräsidentin Laura Boldrini von der Linkspartei "Liberi e Uguali" zitiert.