Agadès-Niamey. «Nous sommes ici au Sahel, une année sur deux est mauvaise pour les récoltes, et sans cesse nous avons besoin de l'aide internationale»: ainsi parla Brigi Rafini, Premier ministre du Niger, face à Jean Asselborn qui, jeudi matin, après son passage en Libye, dans son chaos et dans ses camps, a rendu visite à ce pays privilégié par une coopération luxembourgeoise qui, sur la période 2016-2020, injecte près de 90 millions d'euros dans son soutien.



Après le Premier ministre, Jean Asselborn rencontrera le président Mahamadou Issoufou, après s'être entretenu de même avec son homologue nigérien et maints autres interlocuteurs. Tous soulignent les mêmes fléaux: la sécheresse et le manque d'eau (le Luxembourg est «leader» européen dans sa contribution aux travaux d'assainissement), une démographie galopante avec plus de sept enfants par femme en moyenne (le gouvernement nigérien a entamé une action de sensibilisation, à l'adresse des hommes surtout), le problème migratoire (voir ci-contre) et la menace terroriste.

Les liens d'«amitié» luxo-nigériens ont trente ans d'âge déjà, le Grand-Duché ayant maintenu sa coopération après un coup d'Etat, en 2010, qui avait provoqué la démobilisation de la plupart des pays partenaires au sein de l'Union européenne. Le Niger, on le devine en filigrane des discours officiels, n'a pas oublié cette persévérance, que Jean Asselborn pour sa part explique par les vertus démocratiques d'«un pays qui est un Etat de droit, respecte les droits de l'Homme» et met en œuvre un modèle de gouvernance fournissant l'assurance que l'aide versée ne va pas s'écouler dans le sable.



Dans la campagne nigérienne, ces garçons sont formés à l'agriculture maraîchère – la culture de légumes, fruits et fines herbes à usage alimentaire. Sur une terre ingrate, les jeunes apprentis font la démonstration, devant les visiteurs venus du Luxembourg, des techniques d'adduction d'eau auxquelles ils sont formés avec l'aide financière de celui-ci.

Autre manifestation de ce postulat de fiabilité: Jean Asselborn a paraphé à Niamey un accord aérien permettant à la société Cargolux de desservir, cinq ou six fois par semaine, la capitale nigérienne.

C'est, pour l'heure, l'action face au phénomène migratoire qui a les faveurs du chef de la diplomatie luxembourgeoise, ayant pris acte des conditions relativement «dignes» qui sont réservées aux migrants «recueillis» par le Niger avant la poursuite de leur périple vers le Nord ou au retour de celui-ci.



Jean Asselborn souligne que le défi migratoire advient dans le contexte d'une lourde menace terroriste. Boko Haram est à l'œuvre ici, d'autres djihadistes font vaciller le Mali voisin, dont les interlocuteurs d'Asselborn observent l'évolution avec inquiétude.



Eloge du Niger: Jean Asselborn devant les médias autochtones.

Le visiteur qui se rend au Niger aujourd'hui, après l'avoir connu dans un passé plus miséreux encore mais dans un contexte sécuritaire bien plus serein, est frappé par les dispositifs policiers et militaires déployés à Niamey ou à Agadès, avec l'aide de l'Union européenne et son émanation institutionnelle EUCAB (European Capacity Building Mission – contribution du Luxembourg: 1,3 million d'euros), dont un gradé français nous explique, cartes à l'appui, la collaboration avec les forces de sécurité nigériennes dans leur action à l'encontre d'une menace djihadiste qui semble omniprésente. L'instabilité au Tchad contribue de même à l'inquiétude que l'on perçoit au Niger. Le Luxembourg au demeurant apporte une aide particulière pour la prise en charge des victimes d'attaques terroristes (une tranche de 500.000 euros, une autre de 600.000).

Les visites «in situ» induisent généralement un effet à rebours de celui qui était escompté au départ: plutôt que de se clarifier, les situations apparaissent dans leur redoutable complexité, qui à son tour invite à une certaine humilité de la part de l'observateur. A ceux qui reprocheraient à Jean Asselborn d'opposer un Niger «modèle» à une Libye indigne, il faut signaler qu'il refuse toute diabolisation de celle-ci. Ce pays est devenu un entonnoir terminal pour des candidats à l'exil affluant d'une bonne part de l'Afrique – en Libye évolue une population «illégale» dont le nombre est estimé à 700.000 par certains experts, à plus d'un million par d'autres. 40.000 d'individus sont recensés. Où sont ceux qui ne le sont pas? Où tentent-ils de se rendre? Partiront-ils armés? Asselborn convient que l'Europe ne peut exiger que la Libye retienne les foules qui se pressent aux portes de l'Union et, tout à la fois, la mettre en demeure d'absorber des flux de migrants qui se déploient de l'Afrique de l'Ouest jusqu'au Yémen et à l'Ethiopie. Concernant les camps de détention, Jean Asselborn n'est pas dupe du traitement que les autorités libyennes y pratiquent ou y tolèrent, mais fait savoir, aussi, qu'Amnesty International a eu accès à certains d'entre eux. Enfin, sur le plan politique, Jean Asselborn prend acte du plan des Nations unies visant une normalisation du pays par le biais d'une constitution puis d'élections, tout en laissant entendre qu'un tel plan ne saurait suffire à guérir les maux d'une Libye profondément divisée. «C'est une prise de conscience collective» qui s'impose, telle que les Libyens admettent qu'en l'absence d'une réconciliation nationale le pays passera du chaos au naufrage. GC