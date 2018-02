Par Gaston Carré (Agadès)

Saïd, 28 ans, vient du Cameroun. Il possédait un atelier de couture, «mais un jour il y a eu un incendie et tout est parti en fumée». Alors, après avoir longuement hésité avec sa femme – «elle n'était pas d'accord, mais mon oncle et mes cousins m'ont encouragé» – ce père de quatre enfants, «plus un fils de ma sœur qui n'a pas les moyens de l'élever», décide de tenter sa chance et de «monter moi aussi» en Europe. C'est sans difficulté que l'on repère, dans la foule du camp, un jeune homme disposé à vous rapporter son parcours – tous ne demandent qu'à raconter, à dire qu'ils sont «contents» de rentrer chez eux en laissant entendre aussi, quand on insiste un peu, que ce retour marque la fin d'un rêve de prospérité.



Que savait-il, que ne savait-il pas en partant? Saïd fait montre d'un curieux mélange de lucidité et de naïveté, à quoi s'ajoute la fanfaronnade de l'Africain qui n'a peur de rien, et qui entend vous montrer, à vous l'Européen, que des obstacles que vous considérez comme insurmontables ne sont rien en réalité, pour Saïd qui en a vu d'autres.

Il savait qu'il y aurait la Méditerranée à traverser, et que beaucoup de «frères» y ont perdu la vie. Alors? Pas peur? Non: «la Méditerranée pour moi c'est juste comme un grand lac au Cameroun». Pas la mer à boire. «Le désert est beaucoup plus dangereux que la mer». Pourquoi passerait-on par le désert?



Jean Asselborn au dernier jour de sa visite au Niger, après un échange de vues avec le président Mahamadou Issoufou.

Photo: MAE

Pour l'heure nous sommes à Agadès, la «capitale des Touareg» au Niger. Ici comme en Libye, l'Office des Nations unies pour les migrations (OIM) a établi, avec l'aide de l'Union européenne, une espèce de ceinture de contention visant à éviter que les migrants subsahariens poursuivent leur voyage vers le Nord tout en recueillant ceux qui en reviennent, de Libye généralement – les plus «chanceux» n'ont pu entrer dans Tripoli, d'autres y sont parvenus mais ont buté sur des milices mafieuses usant et abusant à leur profit de ces vagues de migrants venus s'échouer en Libye comme des sardines dans des filets, l'Italie contribuant à financer le filet sans se montrer trop regardante sur l'identité des pêcheurs.

700 personnes, 18 nationalités

Nous sommes plus précisément dans le «centre de transit» que l'OIM a installé dans la périphérie insalubre de l'aéroport d'Agadès, parmi les dunes noires de sacs-poubelle que broutent des chèvres faméliques, dans une chaleur qui en ce mois de février déjà est torride et un vent qui sans cesse vous brûle les yeux. Dans ce centre, Saïd et plus de 700 personnes en provenance de 18 pays d'Afrique attendent un rapatriement.



Passage obligé mais haut en couleurs: le ministre des Affaires étrangères rend une «visite de courtoisie» au Sultan d'Agadès.

Photo: Gaston Carré

Saïd donc savait qu'il y aurait la Méditerranée à «sauter», qu'il aurait franchie «comme un lac». Par contre, il ne savait pas qu'il y a de hauts grillages à Ceuta, entre le Maroc et l'Espagne. C'est cette route-là que le Camerounais a voulu prendre, et c'est là déjà qu'il a échoué. Il était monté là-haut «en camion» – le «camion» est une des remorques à bestiaux qui pour une centaine d'euros – une forte somme déjà au Niger, l'un des pays les plus pauvres au monde – trimballent d'un point à l'autre du continent noir leurs cargaisons de migrants, lors de parcours qui peuvent connaître une fin abrupte au milieu de nulle part, quand un essieu cassé ou l'apparition de la police anti-passeurs mène à l'abandon des migrants à leur sort.



L'Italie a serré trop fort son cordon de contention face aux migrants, en rémunérant des autorités libyennes qui en partie sont des miliciens esclavagistes.

Saïd ne dit pas s'il est tombé aux mains des forces de sécurité marocaines. Il dit, avec l'élégance résiduelle du désenchantement, qu'«il n'y avait pas de travail au Maroc». Et qu'il est entré en contact alors avec des agents de l'OIM, qui lui ont conseillé de redescendre sur Agadès où ce centre de transit sera une antichambre sur la voie du retour chez lui.

Saïd y est depuis trois semaines, dans ce camp. Les agents de l'OIM nous assurent que c'est la durée d'attente maximale, et que Saïd et ses compagnons pourront bientôt partir. L'OIM prend contact avec les ambassades des pays d'origine, qui établissent un document (la plupart des migrants ici sont sans papiers) permettant le retour. Toutes les ambassades, disent les agents, acceptent le rapatriement.

Dans un semblable «camp de transit» à Tripoli nous avions vu, deux jours plus tôt, que l'OIM fournit aux partants un pécule de cinquante euros et, surtout, un «projet de réinsertion professionnelle» à hauteur de 1.000 euros par personne. Saïd aura-t-il ici aussi ce lot de consolation?

Saïd et ses camarades ne savent pas: «on ne nous dit rien ici» se plaignent-ils. «Ils»: 28 jeunes hommes, tous du Cameroun, qui se sont agglutinés autour de l'aparté avec mon interlocuteur. Les résidents du centre se regroupent spontanément par nationalités, les tensions entre groupes sont palpables, périodiquement il faut intervenir pour éviter qu'une dispute ne dégénère en bagarre. Le soleil est brûlant et la plupart des candidats sont d'Afrique francophone, une Afrique à sang chaud.



Un pays de plus en plus militarisé, face au double défi des passeurs de migrants et, surtout, de la menace terroriste émanant du groupe Boko Haram.

Photo: Gaston Carré

On est frappé par l'atmosphère d'agressivité plus ou moins contenue qui règne ici. Le centre visité à Tripoli était fermé, il s'agissait d'une prison à ciel ouvert, des détenus à la dérobée nous disaient qu'ils étaient frappés, et tous affichaient une expression de soumission résignée.



Le camp d'Agadès par contre est ouvert mais dans le désert nigérien on ne peut aller nulle part, et paradoxalement les occupants sont plus nerveux, plus vindicatifs que leurs pairs en Libye – «Toi le Blanc, que fais-tu pour nous?» demande Saïd, le verbe haut. Pertinente question. C'est pour voir, en ses points névralgiques, les dispositifs que les «Blancs» ont élaborés pour ou contre les migrants que Jean Asselborn a entrepris l'épineux voyage en Tunisie, en Libye et au Niger.

Eviter le manichéisme

Résumons, tout en prévenant, avec Asselborn, qu'il faut se garder de tout jugement de valeur intempestif face à ces dispositifs, par lesquels l'Europe se protège de la vague migratoire mais par lesquels, aussi, elle entend éviter que ne se reproduisent les drames qui depuis des années font de la Méditerranée une sorte de cimetière maritime.

Disons, pour reprendre le vocabulaire de ses détracteurs, que l'Europe a déplacé ses frontières vers le Sud. En accordant des fonds à l'OIM qui pour sa part tente d'endiguer la vague au Niger comme en Libye. Concernant la Libye, il est vrai que l'Italie semble avoir poussé trop loin son zèle préventif, en rétribuant des «autorités» libyennes qui en partie s'avèrent être des miliciens esclavagistes.



Les migrants qui sont tombés entre les griffes de ces gens-là ont connu le pire, tous les autres (il y aurait 700.000 migrants dans le pays, «illégaux» aux yeux de la Libye, ce pays n'ayant pas signé la Convention de Genève qui l'obligerait à les considérer comme des demandeurs d'asile) se répartissent en deux groupes: une minorité placée en centres de détention sous contrôle gouvernemental et une vaste majorité non identifiée, prise au piège d'un chaos dont ils ne peuvent plus sortir alors que les nouveaux arrivants ne peuvent plus y entrer.



Les migrants placés en centre de détention par contre seront bientôt transférés dans un «centre de transit». C'est un tel centre – probablement un centre «modèle», qui ne laisse pas présager ce qui se passe dans les autres – que Jean Asselborn avait visité à Tripoli préalablement à celui d'Agadès, un vaste hangar sur l'aéroport de la capitale, où l'OMI ce soir-là mettait en œuvre un départ aérien vers le Sénégal et un autre vers le Cameroun.

Une vision dantesque

La vision offerte par ce double départ était dantesque: partout des files bien alignées d'Africains sur le point d'être embarqués, comme des fourmis dans ce hangar obscur où stationnaient deux vieux appareils de l'aviation libyenne. Nous avons rendu compte dans un précédent article du désenchantement de ces gens, dont les mots – «nous sommes soulagés de pouvoir rentrer» disaient le contraire de ce qu'exprimait leur regard, lourd des espoirs déçus.



Des migrants dans le camp d'Agadès. Au Nord, en Libye, leurs compagnons d'infortune croupissent dans des centres de détention, vaincus et soumis. Ceux-ci au Niger tentent encore de donner les signes d'une insolence conquérante.

Photo: Gaston Carré

Détail poignant: beaucoup de ces Sénégalais et Camerounais, majoritairement des hommes jeunes – les femmes sont dans des files séparées – sont vêtus d'un survêtement et d'une serviette nouée en turban, mais beaucoup d'entre eux ont pu conserver leur meilleur blouson de cuir, voire des chaussures de sport signées, comme s'ils s'étaient apprêtés pour arriver en Europe dans leurs plus beaux atours. Concernant le Niger, la barrière établie par l'OMI vise précisément à empêcher une montée vers le chaos libyen, d'où le camp visité à Agadès, où nous avons recueilli le récit de Saïd.



Certains candidats à l'exil déclinent toutefois l'opportunité de retour proposée par l'OIM, contournent Agadès et tentent la migration vers le Nord par des chemins de traverse. Et c'est là que s'éclaire l'affirmation de Saïd, qui soulignait que «le désert est bien plus dangereux que la mer», la route des sables exposant à une mort quasi certaine, par épuisement et par déshydratation, dans des étendues trop vastes pour permettre un repérage rapide. C'est pour contribuer à la prévention de ce péril que le Luxembourg apporte un soutien à l'EUCAB (voir encadré).

Le Luxembourgeois d'Agadès

Le Grand-Duché a mis à disposition de l'Eucab, une instance créée dans le cadre de la politique européenne de sécurité, un inspecteur de police luxembourgeois engagé notamment dans des opérations de repérage et de neutralisation des passeurs. Le Luxembourg de même fournit des fonds pour l'équipement requis, tel un «garage mobile» qui permet, en plein désert, la réparation entière d'un véhicule en panne. Outre le problème migratoire, le Niger est confronté à la menace terroriste, qui est aiguë. Ce sont les fous furieux de Boko Haram qui sont à l'œuvre ici, tandis que les émules d'Al-Qaïdah sévissent au proche Mali. D'où un pays de plus en plus militarisé, dans une situation où la problématique migratoire se complique du fléau djihadiste.