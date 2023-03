Der französische Präsident ging am Mittwoch im Fernsehen auf brisante Fragen ein.

Emmanuel Macron

Rentenreform soll vor Ende des Jahres in Kraft treten

(TJ) - Die umstrittene Reform der Renten in Frankreich soll noch vor Ende 2023 in die Tat umgesetzt werden. Das sagte der französische Präsident Emmanuel Macron am Mittwoch in einem Live-Interview im Fernsehen.

„Glauben Sie mir, die Umsetzung hat mir wahrlich keinen Spaß gemacht, aber sie war schlicht und einfach notwendig“ so Macron, der betonte, die Alternativen - eine Herabsetzung der Renten oder eine Erhöhung der Beiträge - seien nicht praktikabel gewesen. Er habe sich engagiert, die Finanzierbarkeit des Sozialsystems in Frankreich zu sichern und dieses Versprechen gehalten, so der Präsident weiter.

Schnelle Umsetzung

Wenn er darauf dränge, die Reform so schnell wie möglich umzusetzen, so gehe es ihm in letzter Instanz auch um 1,8 Millionen Franzosen, die schnellstmöglich bis zu 600 Euro pro Jahr zusätzlich an Rente erhalten sollen.

Auf die protestierenden Menschen angesprochen, meinte der Präsident, es sei ein gutes Recht der Leute, ihren Unmut kundzutun und man habe versucht, sie zu hören. Allerdings sind für Macron Gewalt und Zerstörung inakzeptabel. Die Entscheidungen liegen für den Präsidenten bei den gewählten Volksvertretern und diese hätten ihre Verantwortung übernommen.

Premierministerin Elisabeth Borne hat er sein Vertrauen ausgesprochen, sie müsse nunmehr ein Regierungsprogramm ausarbeiten, um den Menschen in Frankreich mit weniger und klareren Gesetzestexten die Politik verständlicher und begreifbarer zu machen. Nur so könne man eine breitere Mehrheit hinter sich bringen, so Macron weiter. Zudem kündigte er an, Unternehmen, die außergewöhnliche Gewinne verbuchen, stärker in die Verantwortung zu nehmen.

Macron stand den JournalistenJulian Bugier und Marie-Sophie Lacarrau Rede und Antwort. Foto: AFP





