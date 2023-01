Regierungschefin Borne kommt mit der Rentenreform vor allem den Konservativen entgegen. Heftiger Protest ist auf der Straße zu erwarten.

Aufgeschobene Reform

Rente mit 64 kommt in Frankreich

Regierungschefin Borne kommt mit der Rentenreform vor allem den Konservativen entgegen. Heftiger Protest ist auf der Straße zu erwarten.

Von Christine Longin (Paris)

Dem Eindruck, ihre Rentenreform sei nicht ambitioniert genug, trat Elisabeth Borne gleich am Anfang ihrer Pressekonferenz entgegen. „Wir haben den Ehrgeiz bewahrt, Gerechtigkeit und Fortschritt zu erreichen“, sagte die Regierungschefin. Der Fortschritt liegt für sie darin, das Renteneintrittsalter bis 2030 auf von 62 auf 64 Jahre heraufzusetzen. Gleichzeitig soll die Zahl der nötigen Beitragsjahre erhöht werden: Bereits ab 2027 sind für die volle Rente 43 Jahre nötig.

Auf die Rente mit 65, die Präsident Emmanuel Macron im Wahlkampf ins Spiel gebracht hatte, verzichtet die Regierung. „Die 65 Jahre waren nie ein Ziel an sich“, versicherte Borne. Die Gespräche, die sie in den vergangenen Wochen mit Vertreterinnen und Vertretern von Gewerkschaften und Parteien geführt habe, hätten zum Verzicht auf ein höheres Renteneintrittsalter geführt.

Sonderregelungen für bestimmte Berufsgruppen wie die Beschäftigten der Pariser Verkehrsbetriebe RATP oder des Stromkonzerns EDF sollen für neu Eingestellte nicht mehr gelten. Auf ein Punktesystem, das 2019 zur Angleichung der Berechnungsgrundlagen angepeilt worden war, verzichtet die Regierung. Borne trat dem Eindruck entgegen, den Macron selbst genährt hatte, dass die zusätzlichen Einnahmen in der Rentenkasse für Krankenhäuser und Schulen ausgegeben werden könnten. „Jeder eingezahlte Euro dient zur Finanzierung der Rente und nichts anderem.“ Wirtschaftsminister Bruno Le Maire rechnete vor, dass der Rentenkasse ohne Reform bis 2030 ein Defizit von 13,5 Milliarden Euro drohe.

Die konservativen Republikaner, die seit Jahren für eine Anhebung des Renteneintrittsalters werben, signalisierten bereits Zustimmung zu den Regierungsplänen. „Die Rechte hat stets die Notwendigkeit einer Rentenreform unterstützt, die dazu führt, dass ein bisschen länger gearbeitet wird“, sagte der neue Parteichef Éric Ciotti der Zeitung „Journal du Dimanche“. Der 57-Jährige hatte sich vorab gegen eine Rente mit 65 gewandt, die zu „brutal“ sei. Die Rente mit 64 scheint deshalb ein Kompromiss zu sein, mit dem seine Partei leben kann. Die Républicains konnten sich auch mit ihrer Forderung durchsetzen, die Mindestrente von 1.200 Euro nicht nur für künftige Rentnerinnen und Rentner einzuführen, sondern auch für diejenigen, die bereits im Ruhestand sind. Für zwei Millionen Bezieherinnen und Bezieher kleiner Renten würden die Altersbezüge erhöht, kündigte Borne an.

„Ungerecht, brutal und grausam“

Da das Regierungslager keine absolute Mehrheit in der Nationalversammlung hat, ist es auf die Stimmen der Republikaner angewiesen, um die Reform zu verabschieden. Die Partei von Ex-Präsident Nicolas Sarkozy hatte ihrerseits 2010 das Renteneintrittsalter von 60 auf 62 Jahre angehoben und damit eine Welle von Streiks und Protesten ausgelöst. Auch diesmal sind die Gewerkschaften geschlossen gegen das Projekt. Noch am Abend wollten sie zusammen kommen, um ihre Reaktion abzustimmen. Die Fraktionschefin der Linkspartei La France Insoumise (LFI), Mathilde Panot, sprach von einer „ungerechten, brutalen und grausamen“ Reform. LFI hat für den 21. Januar zu einer Demonstration aufgerufen.

Rund 80 Prozent der Französinnen und Franzosen sind gegen eine Anhebung des Renteneintrittsalters.

Bereits 2019 waren Hunderttausende auf die Straße gegangen, als Macron zum ersten Mal versucht hatte, das Rentensystem zu reformieren. Streiks bei der SNCF und der RATP hatten den Zugverkehr tagelang weitgehend lahmgelegt. Diesmal sind rund 80 Prozent der Französinnen und Franzosen gegen eine Anhebung des Renteneintrittsalters. Der Geheimdienst warnte bereits vor einer breiten Mobilisierung der Bürgerinnen und Bürger, die unter den hohen Lebenshaltungskosten ächzen, und beschwor das Szenario einer „sozialen Explosion“ herauf.

In den vergangenen Tagen protestierten bereits Ärztinnen und Ärzte und am 23. Januar ist eine Demonstration der Bäckerinnen und Bäcker gegen die hohen Energiekosten angekündigt. Dazu kommen Protestkollektive, die sich in den sozialen Netzwerken zusammen finden, ohne dass die Gewerkschaften dahinterstehen. Das Vorgehen erinnert an die „Gelbwesten“, die am vergangenen Wochenende wieder auf die Straße gingen - allerdings nur rund 4.700 im ganzen Land.

