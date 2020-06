In der Stichwahl in zwei Wochen entscheidet sich, ob die Nationalpopulisten weiter so regieren können wie bisher oder mit einem neuen Präsidenten die neue Ära einer pluralistischen Demokratie anbricht

Rennen um das höchste Staatsamt in Polen bleibt weiter offen

Von LW-Korrespondentin Gabriele Lesser (Warschau) „Das ist nicht das Ende des Krieges“, titelt Polens Boulevardblatt Superexpress nach der Präsidentenwahl am Sonntag ...