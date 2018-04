Le Président de la COMECE, l’archevêque de Luxembourg Mgr Jean-Claude Hollerich s'est entretenu ce 18 avril avec Jean-Claude Juncker, Président de la Commission européenne.

Rencontre entre dirigeants luxembourgeois à Bruxelles

A l’occasion de cette première rencontre officielle depuis l'élection comme Président de la COMECE de Mgr Hollerich en mars 2018, les deux dirigeants ont échangé sur les défis européens actuels et exploré les moyens de renforcer le dialogue entre l'Eglise et l'UE afin de replacer la personne humaine au centre des politiques publiques.

La rencontre d’une heure a été cordiale. Le Président Juncker a salué le rôle positif que joue l'Église dans la société. De son côté, Mgr Hollerich a rappelé la nécessité de fonder le processus politique sur le dialogue et l'harmonie entre tous les acteurs politiques, sociaux, culturels et religieux.

Le Président de la COMECE a souligné l'importance du respect de l'Etat de droit et la réalisation de politiques au service du bien commun. Il a également souligné la nécessité de construire des ponts entre les différentes régions d'Europe.Le même jour, Mgr Hollerich a rencontré Mgr. Lebeaupin, Nonce apostolique auprès de l'UE, ainsi que M. Luca Jahier, Président nouvellement élu du Comité économique et social européen (CESE), afin de discuter des priorités sociales et économiques actuelles.