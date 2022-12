Im bislang größten Rüstungsgeschäft seiner Geschichte erwirbt das baltische Land sechs US-Mehrfachraketenwerfer vom Typ Himars.

Reaktion auf Ukraine-Krieg

Rekord-Rüstungsgeschäft: Estland kauft Mehrfachraketenwerfer in USA

Im bislang größten Rüstungsgeschäft seiner Geschichte erwirbt das baltische Land sechs US-Mehrfachraketenwerfer vom Typ Himars.

(dpa) - Estland rüstet vor dem Hintergrund des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine auf: Im bislang größten Rüstungsgeschäft seiner Geschichte erwirbt das baltische Nato-Mitglied sechs US-Mehrfachraketenwerfer vom Typ Himars. Der Kaufvertrag im Wert von mehr als 200 Millionen US-Dollar (etwa 190 Millionen Euro) sei am Freitag unterzeichnet worden, wie das Estnische Zentrum für Verteidigungsinvestitionen in Tallinn am Samstag mitteilte. Die Auslieferung der ersten Raketensysteme soll 2024 erfolgen.

Kein Millimeter Annäherung zwischen Putin und Scholz Der deutsche Kanzler und der russische Präsident telefonieren erstmals seit Wochen wieder. Kiew geht derweil gegen die russisch-orthodoxe Kirche im Land vor.

Der Krieg in der Ukraine wird in dem an Russland grenzenden Estland als direkte Gefahr für die nationale Sicherheit gesehen. Der kleine Ostseestaat im Nordosten Europas hat daher seine Militärausgaben erhöht und rüstet seine Streitkräfte auf. Neben Estland beabsichtigen auch die beiden anderen Baltenstaaten Lettland und Litauen Himars-Raketensysteme zu kaufen.