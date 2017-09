Von Michael Merten, Trier



Schwarze Wahlnacht für Bundesfamilienministerin Katarina Barley (49, SPD): Die Schweicher Politikerin hat mit dem angekündigten Oppositionsgang ihrer Partei nicht nur ihr Ministeramt verloren. Auch in ihrem Wahlkreis Trier (Stadt Trier und Landkreis Trier-Saarburg) erzielte sie eine Schlappe und konnte nicht wie erwartet das Direktmandat erzielen.

Nach Angaben des rheinland-pfälzischen Landeswahlleiters unterlag sie nach dem vorläufigen Ergebnis mit 33,7 Prozent der Erststimmen ihrem in Pellingen wohnenden Gegenkandidaten Andreas Steier (45, CDU), der 37,9 Prozent erzielte. Jedoch holte sie deutlich mehr Stimmen als ihre Partei, die im Trierer Wahlkreis nur auf 24,7 Prozent kam.

Zudem wird Barley dem Bundestag höchstwahrscheinlich trotz des schlechten Abschneidens ihrer Partei weiterhin angehören, da sie auf dritter Stelle der SPD-Landesliste platziert war.

Der politische Newcomer Steier, der in Luxemburg als Ingenieur tätig ist, tritt in die Fußstapfen seines Vorgängers und Parteifreundes Bernhard Kaster (59). Steier will das politische Erbe von Kaster fortsetzen, der stets eng mit Luxemburger Parlamentariern zusammengearbeitet hat.

Die Region Trier „mit Herzblut in Berlin vertreten“

„Ich freue mich über das Ergebnis und das von den Wählern in mich gesetzte Vertrauen“, sagte Steier in einer ersten Reaktion dem Luxemburger Wort. Er kündigte an, die Region Trier „mit Herzblut in Berlin vertreten“ und „die gute Zusammenarbeit mit unseren luxemburgischen Partnern fortführen“ zu wollen.

Barley war 2013 über die Landesliste in den Bundestag eingezogen, wo sie schnell Karriere machte. 2016 wurde sie SPD-Generalsekretärin, im Juni 2017 dann Bundesministerin.

Der gebürtige Trier-Pfalzeler Kaster war 2002 in den Bundestag eingezogen und wurde 2005 einer der Parlamentarischen Geschäftsführer der Unionsfraktion. Bei den Wahlen 2005, 2009 und 2013 eroberte er das Direktmandat, 2017 trat er nicht mehr an.