(TJ) - Frankreichs Justizminister François Bayrou hat am Mittwoch seinen Rücktritt aus der Regierung angekündigt. Der Innenminister wolle nicht mehr in der neu zu bildenden Regierung mitwirken, so Bayrou gegenüber der Agence France Presse. Und auch Europaministerin Marielle de Sarnez wolle der neuen französischen Regierung nicht mehr angehören.

Bayrou will sich am Mittwoch um 17 Uhr in einer Pressekonferenz zu den weiteren Beweggründen seiner Entscheidung äußern. Das Mouvement Démocratique dessen Präsident Bayrou ist, ist ins Visier einer Untersuchung über Scheinjobs geraten.

Am Dienstag schon war Verteidigungsministerin Sylvie Goulard zurückgetreten. Sie hatte dies mit laufenden Vorermittlungen im Zusammenhang mit Beschäftigungsverhältnissen bei der MoDem-Partei begründet, für die sie ins Europaparlament gewählt worden war.



Die Justiz prüft Vorwürfe, wonach Mitarbeiter der Partei für einen Teil ihrer Arbeitszeit als parlamentarische Assistenten von EU-Abgeordneten bezahlt wurden, ohne wirklich für sie zu arbeiten. Die Partei weist den Verdacht zurück.