(TJ) - Frankreichs Innenminister Framçois Bayrou hat am Mittwoch seinen Rücktritt aus der Regierung angekündigt. Der Innenminister wolle nicht mehr in der neu zu bildenden Regierung mitwirken, so Bayrou gegenübeer der Agence France Press.

Bayrou will sich am Mittwoch um 17 Uhr in einer Pressekonferenz zu den weiteren Beweggründen seiner Entscheidung äußern. Der Mouvement Démocratique dessen Präsident Bayrou ist, ist ins Visier einer Untersuchung über Scheinjobs geraten.

Am Dienstag schon war Verteidigungsministerin Sylvie Goulard zurückgetreten.