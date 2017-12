(dpa) - Die Spitzen von CDU und CSU haben sich nach dem Treffen mit der SPD für Sondierungen zur Bildung einer stabilen Regierung für Deutschland ausgesprochen.



Die SPD werde am Freitag über Sondierungen beraten und entscheiden, teilten beide Seiten am Mittwochabend nach rund zweieinhalbstündigen Gesprächen in Berlin mit.



Zweieinhalb Stunden

Die Spitzen von CDU, CSU und SPD hatten nach gut zweieinhalb Stunden ihre ersten Beratungen über einen Ausweg aus der verfahrenen Regierungsbildung nach dem Jamaika-Scheitern beendet.



Kanzlerin Angela Merkel, CSU-Chef Horst Seehofer und Landesgruppenchef Alexander Dodrindt verließen am Mittwochabend gegen 21.45 Uhr den Bürotrakt von Unionsfraktionschef Volker Kauder im Bundestag.



Dort hatten sie mit SPD-Chef Martin Schulz und der Fraktionsvorsitzenden Andrea Nahles sowie Kauder ausgelotet, ob es ausreichende Grundlagen für die Aufnahme von Sondierungsgesprächen gibt. Ergebnisse des Treffens wurden zunächst nicht bekannt - die Teilnehmer hatten Stillschweigen vereinbart.