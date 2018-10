Nach den vorläufigen Zahlen der Statistikbehörde CSU aus einem Drittel der Wahlbezirke könnte die ANO-Bewegung 12 von ihr nominierte Kandidaten in die Stichwahl in einer Woche schicken, die ODS zehn.

Regierende Populisten führen bei Senatswahl in Tschechien

In der ersten Runde der Senatswahl in Tschechien haben sich die populistische Partei ANO von Ministerpräsident Andrej Babis und die oppositionellen Bürgerdemokraten (ODS) am Samstag ein Kopf-an-Kopf-Rennen geliefert.

(dpa) - Nach den vorläufigen Zahlen der Statistikbehörde CSU aus einem Drittel der Wahlbezirke könnte die ANO-Bewegung 12 von ihr nominierte Kandidaten in die Stichwahl in einer Woche schicken, die ODS zehn.

Den Sozialdemokraten (CSSD), Juniorpartner in der Regierung, drohen herbe Verluste. Sie müssen 13 Sitze verteidigen, doch nur fünf ihrer Kandidaten konnten sich am Nachmittag Hoffnung machen, in die zweite Runde zu kommen. Wie alle zwei Jahre wird nur ein Drittel der Sitze (27 von 81) im Senat, dem Oberhaus des Parlaments, neu besetzt.

Bei den parallel stattfindenden Kommunalwahlen lagen am Nachmittag die unabhängigen Kandidaten vorn. Mit dem endgültigen Ergebnis wird wegen des komplizierten Wahlsystems erst am Sonntag gerechnet. Knapp 8,4 Millionen Bürger waren aufgerufen, ihre Vertreter in insgesamt mehr als 6000 Stadt- und Gemeinderäten zu bestimmen. Die Beteiligung lag ersten Schätzungen zufolge nur bei rund 45 Prozent.