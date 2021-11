La Flandre occidentale présente le plus haut taux de contamination bien que la vaccination y soit l'une des plus élevées d’Europe.

Record de contaminations à la côte belge

La Flandre occidentale présente le plus haut taux de contamination bien que la vaccination y soit l'une des plus élevées d’Europe. Le comité de concertation, devant décider des nouvelles mesures sanitaires, est avancé de vendredi à mercredi.

De notre correspondant Max Helleff (Bruxelles)

La côte est désormais la région de Belgique où les contaminations liées au coronavirus sont les plus élevées. La Flandre occidentale, la province qui englobe le littoral et ses villes, affiche ce triste record depuis le week-end. Les chiffres remis par l’Institut de santé publique Sciensano sont sans appel : plus 10.000 cas sur une semaine, et une incidence de 1363 cas/100.000 habitants ces 14 derniers jours. Soit le plus haut taux de contamination dans la province depuis le début de l’épidémie.

Paradoxe : Coxyde, Middelkerke et De Haan font partie ­­des communes les mieux nanties de Belgique, avec respectivement 88, 87, et 86% de leur population entièrement vaccinée. Soixante communes sur 64 de la province côtière sont au-delà des 80% de vaccination, soit au-dessus de la moyenne belge (75%). Les contaminations sont en outre plus importantes en Flandre qu’à Bruxelles, où la campagne de vaccination n’a pourtant toujours pas atteint l’objectif fixé. Le taux de vaccination complète dans la capitale est de 56%.

Cette «anomalie» n’est que l’arbre qui cache la forêt. Le cap des 500 lits occupés en soins intensifs a été dépassé ce week-end sur l’ensemble du territoire belge. D'ici deux semaines, ce nombre pourrait varier entre 600 et 700, selon les experts. La Belgique compte 2.000 lits de soins intensifs dont 117 sont hors service en raison d'un déficit de personnel soignant, ses rangs étant décimés par un absentéisme dû à la fatigue ou par le covid lui-même.

Le nombre d’admissions à l’hôpital évolue toutefois trois fois moins rapidement qu’à l’automne 2020. Selon les épidémiologistes qui conseillent le gouvernement De Croo, «sans la vaccination, le nombre d’hospitalisations et le nombre de décès auraient été beaucoup plus élevés avec le niveau actuel de circulation du virus». Cependant, le ralentissement des admissions ne signifie pas pour autant qu’à un moment donné la saturation des unités hospitalières ne deviendra pas réalité.

Les autorités sont mal à l’aise. D’un côté, le ministre de la Santé Frank Vandenbroucke évoque des mesures plus fortes pour contrarier la propagation du virus. Il estime ainsi que le covid safe ticket (le pass sanitaire) ne suffit plus pour maintenir les discothèques ouvertes. Seules des personnes vaccinées devraient pouvoir y accéder. «Et pourquoi ne pas les soumettre à un test à l’entrée?», ajoute-t-il. Le socialiste flamand plaide également pour imposer le port du masque dès l'âge de 9 ans.

D'un autre côté, les autorités veulent de toute évidence éviter de dramatiser la situation. Les différents gouvernements du pays (fédéral, régionaux et communautaires) se réuniront finalement plus tôt que prévu. Le Codeco étant avancé au mercredi 17 alors que le comité de concertation était annoncé au vendredi 19 novembre.

A priori, cette réunion ne devrait pas déboucher sur des mesures de fermeture ou de reconfinement. Par contre, le télétravail (déjà recommandé) pourrait faire son retour en force. Cela y compris en dépit de l’opposition du patronat. Il est question aussi de renforcer les mesures concernant les départs vers l’étranger et les retours au pays, de revoir le système des quarantaines.



La fermeture des boîtes de nuit

La période de réflexion (et de négociations) qui commence donne aux scientifiques la possibilité de revenir à l’avant-plan. Le Gems, le groupe d’experts qui conseille les autorités, préconise un «retour en arrière via des mesures plus strictes qui toucheraient «tous les secteurs et couches de la société».

Il recommande lui aussi le télétravail partout où il peut être appliqué. Il demande de suspendre toutes les activités publiques intérieures pour lesquelles les mesures barrières ne peuvent être garanties (le masque, la distanciation sociale et la ventilation). Mais aussi la fermeture pour un mois des boîtes de nuit, la mise entre parenthèses momentanée des sports de contact en intérieur et des activités estudiantines. Boire un verre au comptoir d’un bistro redeviendrait aussi interdit.

A suivre ces experts, le masque devrait être imposé lors des représentations culturelles et au cinéma, même pour le détenteur d’un pass sanitaire. Il serait de nouveau exigé auprès des clients des restaurants sauf lorsqu'ils sont assis. Enfin, le masque devrait être rendu «obligatoire» dès l’âge de 9 ans - car les écoles primaires sont pointées par les experts du Gems comme de redoutables foyers de contamination. Comme écrit ci-dessus, il s'agit d'une mesure que recommande également le ministre fédéral de la Santé Frank Vandenbroucke, mais dont ne veut pas la ministre de l’Enseignement francophone Caroline Désir.

