Einen Toten und neun Verletzte verursachte ein Autofahrer, der am Donnerstagnachmittag in Recklinghausen eine Gruppe wartender Menschen an einer Bushaltestelle rammte.

Recklinghausen: Auto rast in Bushaltestelle

Einen Toten und neun Verletzte verursachte ein Autofahrer, der am Donnerstagnachmittag in Recklinghausen eine Gruppe wartender Menschen an einer Bushaltestelle rammte.

(mth) - Ein Autofahrer hat am Donnerstagnachmittag in Recklinghausen neun Menschen verletzt und einen getötet. Nach Informationen der Polizei war der Fahrer auf einer Straße in Richtung Innenstadt unterwegs, als er von seiner Fahrbahn abkam und auf die Gegenseite geriet. Dort fuhr er in die an einem Bushäuschen wartende Menge.

Ob dies mit Absicht passierte oder ob es sich um einen Unfall handelt, ist derzeit nicht geklärt. Der Fahrer des Wagens wurde ebenfalls verletzt und derzeit nicht vernehmungsfähig.

Mehr Informationen in Kürze