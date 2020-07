Rechtsextremismus: Deutsche Elitetruppe wird reformiert

Die Elitetruppe der deutschen Armee hat ein Rechtsextremismus-Problem. Jetzt handelt Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer.

Von LW-Korrespondentin Cornelie Barthelme (Berlin)

Erstaunlich genug, dass das Ganze überhaupt noch eine Bombe ist. Aber sie detoniert am Montag in Berlin im Anhörungssaal MEL 3.301 des Deutschen Bundestags. Normalerweise tagt das Parlamentarische Kontrollgremium für die deutschen Geheimdienste in einem Untergeschoß, umgeben von abhörsicherem Beton.

Nun konstatiert der Präsident des Militärischen Abschirmdienstes (MAD) in der jährlichen öffentlichen Anhörung der Chefs von Inlands-, Auslands- und Militärnachrichtendienst coram publico, es gebe in der Bundeswehr eine „neue Dimension des Rechtsextremismus“ ...