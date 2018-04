Ost-Ghuta steht vor dem Fall. Regierungstruppen haben die Region um die umkämpfte Rebellenhochburg fast ganz in ihrer Kontrolle. Die Rebellen haben einem Abzug zugestimmt.

Rebellen ziehen aus Ost-Ghuta ab

(dpa) - In der umkämpften syrischen Region Ost-Ghuta hat auch die letzte Rebellengruppe Aktivisten zufolge einem Abzug zugestimmt. Die Miliz Dschaisch al-Islam und russische Unterhändler einigten sich am Sonntag darauf, dass die oppositionellen Kämpfer aus der Stadt Duma in den Norden des Bürgerkriegslandes gebracht werden, wie die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte erklärte.

Auch die staatliche syrische Nachrichtenagentur Sana meldete eine Einigung. Demnach ziehen die Rebellen in die Stadt Dscharablus an der Grenze zur Türkei ab. Diese wird von protürkischen Rebellen kontrolliert. Russland ist im syrischen Bürgerkrieg ein enger Verbündeter der Regierung in Damaskus. Unterhändler aus Moskau hatten bereits früher Abkommen zwischen den Konfliktparteien ausgehandelt.

Mit der Einigung erhält Syriens Armee auch das letzte Gebiet Ost-Ghutas zurück, das noch von Rebellen beherrscht wird. Nach dem Abzug von Dschaisch al-Islam wird die Regierung erstmals seit 2012 wieder die gesamte Region nahe der Hauptstadt Damaskus kontrollieren. Zuvor hatte es bereits eine Einigung über den Abzug von Zivilisten aus Duma gegeben. Rund 1300 Menschen sollen Duma verlassen.

In den vergangenen Wochen hatte Ost-Ghuta die heftigste Angriffswelle der Regierung seit Beginn des Bürgerkriegs vor mehr als sieben Jahren erlebt. Den Menschenrechtsbeobachtern zufolge kamen mehr als 1600 Menschen ums Leben. Große Teile Ost-Ghutas sind zerstört. Die Armee kontrolliert mittlerweile wieder rund 94 Prozent der Region.

Am Samstagabend hatten die letzten Rebellen eine zweite Zone verlassen, in der bislang noch bewaffnete Regierungsgegner präsent waren. Sie wurden in die von Rebellen kontrollierte Provinz Idlib im Nordwesten Syriens gebracht.