Nachdem die SPD-Mitglieder mit rund 66 Prozent für die Annahme des Koalitionsvertrages mit CDU und CSU gestimmt haben, gab es zahlreiche Reaktionen. Auch aus Luxemburg.

Reaktionen nach dem "Ja" der SPD zur GroKo

(dpa/na) - Am Sonntag hat sich die CDU-Chefin Angela Merkel erleichtert über die unerwartet deutliche Zustimmung der SPD-Mitglieder zu einer neuen großen Koalition gezeigt. „Ich gratuliere der SPD zu diesem klaren Ergebnis und freue mich auf die weitere Zusammenarbeit zum Wohle unseres Landes“, twitterte die CDU im Namen Merkels am Sonntag. Die SPD-Mitglieder hatten mit rund 66 Prozent für die Annahme des Koalitionsvertrages mit CDU und CSU gestimmt.



SPD-Mitglieder sagen "Ja" zur GroKo

Auch in Luxemburg reagierten Politiker. Außenminister Jean Asselborn zeigte sich erfreut über den Ausgang der Wahl. Gegenüber dem "Tageblatt" sagte er: "Die SPD wird in Deutschland gerade gebraucht".



Reaktionen gab es auch auf Twitter. Wie beispielsweise von Kammerpräsident Mars Di Bartolomeo (LSAP).



Vun den 2 Walresultater déi haut fälleg sinn ass dat 1. positiv. D‘SPD huet mat 66% fir d‘Stabilitéit gestëmmt. Hoffen d‘Italiener och! — Mars Di Bartolomeo (@Mars_Bartolomeo) March 4, 2018





Sein Parteikollege Alex Bodry (LSAP) spricht von einem "klaren Ja".

#SPD e kloert Jo duerch d’Memberen fir d’Regierungsbedeelegung.Logesch nom Jo um Kongress fir d’Verhandlungen.Elo zesummen gudd Aarbecht mat zum Deel neien Iddien a Leit an Regierung an der Partei leeschten. — Alex Bodry (@AlexBodry) March 4, 2018

Auch der CSV Abgeordnete Laurent Mosar kommentierte die Entscheidung der SPD-Mitglieder.



Gut für Europa dass Deutschland endlich eine Regierung hat. #GroKo2018 — Laurent Mosar (@LaurentMosar) March 4, 2018

Marc Ruppert, der frühere Generalsekretär der DP griff ebenfalls zur Tastatur.

Bottom-up kann funktionnéieren. Och a grad an de Parteien. Respekt SPD. No villen negativen a schlechten Entscheedungen war d'Abannen an d'Diskussiounen mat der Basis de richtegen an nohaltegen Wee. Een Zeechen och un aner Parteien! — Marc Ruppert (@RuppertMarc) March 4, 2018

„Jetzt heißt es: an die Arbeit und zupacken“

CDU-Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer sprach von einer guten Entscheidung für die SPD und vor allem für das Land. Nach CDU und CSU hätten sich nun auch die Sozialdemokraten bereit erklärt, Verantwortung in einer gemeinsamen Regierung zu übernehmen. „Vor dieser neuen Bundesregierung liegt viel Arbeit, die jetzt zügig angegangen werden muss.“. Dafür sei der gemeinsam ausgehandelte Koalitionsvertrag eine gute Grundlage, weil er die Weichen für die Zukunft richtig stelle und den Menschen konkrete Verbesserungen bringe. „Jetzt heißt es: an die Arbeit und zupacken“, schrieb Kramp-Karrenbauer weiter.

Die CDU-Vizevorsitzende und designierte Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen erklärte, nun könne eine neue Regierung rasch wichtige Zukunftsthemen anpacken. Sie nannte ein starkes Europa, das Sicherheit und im globalen Wettstreit Halt biete, aber auch die Digitalisierung. „Die Welt ist unberechenbarer geworden, deshalb geht es darum, unsere Werte wie Freiheit, Demokratie und Menschenrechte zu verteidigen“, erklärte von der Leyen.



GroKo-Gegner Kühnert: „Wir werden dieser Partei aufs Dach steigen“

Der Juso-Vorsitzende und GroKo-Gegner Kevin Kühnert will eine Neuauflage der großen Koalition sehr kritisch begleiten. Man lasse sich weder abbinden noch einkaufen noch mit neuen Ämtern ruhigstellen, kündigte er am Sonntag nach Bekanntgabe des Ergebnisses des SPD-Mitgliederentscheids an. „Wenn Kritik nötig ist, dann wird sie von uns kommen.“ Ein programmatischer Erneuerungsprozess der SPD sei dringend notwendig. Die Jusos wollten Garanten dieses Prozesses sein. „Wir werden eine grundlegende Erneuerung einfordern und wir werden dieser Partei auch so lange aufs Dach steigen, bis wir das Gefühl haben, das passiert jetzt in einem ausreichenden Rahmen.“

Der Anführer des Nein-Lagers soll in den geplanten Erneuerungsprozess der SPD eingebunden werden. Gelegentlich sei spekuliert worden, man müsse ihm in der Partei ein Angebot machen. „Meine Rolle ist die des Juso-Vorsitzenden (...) Niemand muss Kevin Kühnert oder irgendeiner anderen Person ein Angebot machen“, so der Juso-Chef. „Wer glaubt, den Konflikt, der da in den letzten Wochen und Monaten zu Tage getreten ist, sei dadurch aufzulösen, dass irgendjemandem ein Posten angeboten wird, hat im Kern nicht verstanden, worum es in unserer Kampagne eigentlich gegangen ist - nämlich um eine grundlegend andere politische Kultur.“

Auf Twitter zeigte er sich enttäuscht.

Sind angetreten, um zu gewinnen. Daher erstmal: Enttäuschung. Kritik an #Groko bleibt. Die SPD muss mehr sein, wie in den letzten Wochen und weniger, wie in den letzten Jahren. Dafür werden wir #Jusos Sorge tragen - kein #SPDerneuern ohne uns. Morgen geht's los. #Mitgliedervotum — Kevin Kühnert (@KuehniKev) March 4, 2018

Der starke Mann der FDP, Christian Lindner, reagiert wie folgt:

Respekt - es wäre auch ein Rätsel gewesen, wenn die @spdde sich einem Koalitionsvertrag mit 70 Prozent eigenem Inhalt verweigert hätte... Wir freuen uns auf smarte Oppositionsarbeit! CL #groko #spdmitgliederentscheid #Mitgliedervotum — Christian Lindner (@c_lindner) March 4, 2018

Und Cem Özdemir (Grün) sagte sich für eine konstruktive Opposition bereit.

Habemus #GroKo: Glückwunsch! Konstruktive #Opposition, bereit zum Dialog – für Infrastruktur der Chancen & für unsere liberale Gesellschaft – in der man sich frei bewegen, frei atmen & frei äußern kann. Für Klima, Europa & wertegeleitete Außenpolitik frei von schmutzigen Deals. — Cem Özdemir (@cem_oezdemir) March 4, 2018

Jörg Meuthen, Bundessprecher der AfD hat seine ganz eigenen Sicht auf die Dinge: „Für die AfD als Partei ist es gut, weil es uns stärker machen wird. Für Deutschland ist es schlecht.“ Und seine Parteikollegin Alice Weidel sagt: „(...) ganz klar, dass die SPD der neue Kanzlerwahlverein geworden ist“.

Auch der französische Staatspräsident Emmanuel Macron hat sich geäußert: „Das ist eine gute Nachricht für Europa.“