(dpa) - Die US-Sängerin Ariana Grande hat sich nach der verheerenden Explosion am Rande ihres Konzerts in Manchester „am Boden zerstört“ gezeigt. „Aus tiefstem Herzen: Es tut mir so leid. Mir fehlen die Worte“, schrieb die 23-Jährige am Dienstagmorgen auf Twitter. Bei dem Selbstmordattentat waren am Montagabend mindestens 22 Menschen ums Leben gekommen. Mindestens 59 weitere wurden verletzt.

Die Bewohner der Stadt Manchester wollen Terroristen keinen Raum geben. Dies betonte der Chef der Stadtregierung, Sir Richard Leese, nach der Explosion in der nordenglischen Stadt. „Manchester ist eine stolze, starke Stadt, und wir werden Terroristen nicht erlauben, ihr Ziel zu erreichen, Angst zu säen und uns zu spalten“, teilte Leese am frühen Dienstagmorgen mit.

Es sei schwierig, sich eine schlimmere Nacht in der Geschichte der Stadt vorzustellen, sagte er dem Sender BBC Radio 4. „Als Stadt, als Gemeinschaft, werden wir weiter zusammenhalten und werden nicht erlauben, dass wir besiegt werden.“

Ähnlich argumentierte die britische Innenministerin Amber Rudd. Die Explosion bei dem Konzert der US-Sängerin Ariana Grande sei ein „barbarischer Angriff, der absichtlich auf einige der Verwundbarsten in unserer Gesellschaft abzielt - junge Menschen und Kinder bei einem Popkonzert“, sagte Rudd in einer am Dienstagmorgen veröffentlichten Mitteilung. Manchester sei bereits früher Ziel von Terrorismus gewesen. Dieser Angriff solle Angst schüren und spalten. „Aber das wird ihm nicht gelingen.“

Die Ministerin sprach den Familien und Opfern ihr Mitgefühl aus und lobte die Arbeit der Rettungskräfte. Im Sicherheitskabinett der Regierung würden weitere Informationen über diesen Angriff zusammengetragen, sagte Rudd, mehr könne sie derzeit nicht dazu sagen. Die Bevölkerung solle wachsam bleiben, aber keine Angst haben.



Krisensitzung des Parlaments



Die britische Premierministerin Theresa May wird am Dienstag eine Krisensitzung der Regierung abhalten. Sie drückte den Angehörigen der Explosionsopfer von Manchester ihr Mitgefühl aus. „Wir sind daran, alle Einzelheiten dessen, was von der Polizei als entsetzlicher Terroranschlag behandelt wird, herauszuarbeiten“, erklärte May am Dienstagmorgen.



Die Konservativen und die Labour-Partei kamen überein, ihre Wahlkampfaktivitäten für die anstehende Unterhauswahl am 8. Juni vorerst auszusetzen.



Der luxemburgische Premier Xavier Bettel zeigte sich zutiefst erschüttert und wandte sich über Twitter an die Angehörigen der Opfer:



Auch Kanadas Premierminister Justin Trudeau hat den Angehörigen sein Mitgefühl ausgesprochen. „Kanadier sind durch die Nachricht des schrecklichen Angriffs heute Abend in Manchester geschockt“, schrieb Trudeau am Dienstag im Kurznachrichtendienst Twitter. „Bitte nehmt die Opfer & ihre Familien in eure Gedanken auf.“

Die schottische Regierungschefin Nicola Sturgeon meinte auf Twitter: „Herzzerreißende Nachrichten aus Manchester.“ Ihre Gedanken seien bei all denen, die durch diesen „barbarischen Angriff“ geliebte Menschen verloren hätten und bei jenen, die verletzt worden seien.

Das australische Parlament erhob sich für eine Schweigeminute.

Reaktionen aus der Popwelt

Der Anschlag hat auch in der Musikwelt eine Welle des Mitgefühls ausgelöst. Viele andere Stars bekundeten der Sängerin und den Konzertbesuchern am Dienstag über den Kurznachrichtendienst Twitter ihre Unterstützung. Viele fassten ihr Empfinden in einem Wort zusammen: „herzzerreißend“.



Die Sängerin Katy Perry schrieb: „Ich bete für jeden in Ariana Grandes Show.“ Ihre Kollegin Pink schrieb: „Meine Gedanken und Gebete sind mit den Leuten in Manchester, jedem, der betroffen ist, Ariana Grande und der gesamten Crew. Herzzerreißend.“ Die US-Rapperin Missy Elliott meinte: „Ich weiß, dass das für jeden schwierig und herzzerreißend ist.“

Auf dem Twitter-Konto der US-Band OneRepublic war zu lesen: „Gedanken und Gebete für die Leute im Ariane-Grande-Konzert in Manchester. Bestürzt.“ Der US-Kollege John Legend meinte: „Liebe für alle in UK (Vereinigtes Königreich), Ariana Grande und ihre Unterstützer, die es in diesem schrecklichen Angriff erwischt hat. Herzzerreißend.“