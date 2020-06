Der Mann, der am Samstagabend im britischen Reading ein Blutbad anrichtete, soll laut Medienberichten geistig gestört sein.

Reading-Attentäter angeblich psychisch krank

Der Messer-Attentäter aus der britischen Stadt Reading ist Medien zufolge psychisch krank.

(dpa) - Er höre Stimmen im Kopf und sei medikamentös behandelt worden, zitierte der „Telegraph“ am Montag Verwandte und Ex-Nachbarn des 25-Jährigen. Freunde bezeichneten seinen Lebensstil als westlich, er habe zu vielen Partys eingeladen.

Auch die Polizei hatte eingeräumt, dass psychische Probleme bei der Tat mit eine Rolle gespielt haben könnten. Sie nannte allerdings keine Details und ging am Sonntag von einem Terrorangriff aus.

Der Mann hatte am Samstagabend in einem Park in Reading, etwa 70 Kilometer westlich von London, wahllos auf Menschen eingestochen. Drei starben, drei weitere erlitten schwere Verletzungen. Augenzeugen überwältigten den Täter, der in der Nähe des Parks wohnen soll.

Terrorangriff: Drei Tote in Reading In einem Park in Reading hat ein Mann mit einem Messer ein Blutbad angerichtet. Ein Einzeltäter, sagt die Polizei, die den Angriff als Terrorattacke wertet.

Nach einem Bericht der „Sun“ wurde der 25-Jährige erst kürzlich aus dem Gefängnis entlassen. Er soll wegen mehrerer Straftaten verurteilt worden sein; unter anderem habe er einen Polizisten angegriffen.

Der 25-Jährige ist britischen Medien zufolge ein Flüchtling aus Libyen. Für den Inlandsgeheimdienst MI5 ist er kein Unbekannter, hieß es. Er sei 2019 aufgefallen, weil er nach Syrien habe reisen wollen. Er soll aber nicht als gefährlich eingestuft worden sein.

Immer wieder kommt es in England - vor allem in London - zu Terrorattacken. Erst Anfang Februar hatte ein Mann bei einer Messerattacke im Süden der Hauptstadt drei Menschen verletzt. Diese Tat hatte die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) für sich reklamiert.

Folgen Sie uns auf Facebook und Twitter und abonnieren Sie unseren Newsletter.