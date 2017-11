(dpa) - Bei Razzien in mehreren Städten Deutschlands hat die Polizei sechs Syrer wegen Terrorverdachts festgenommen. Die Männer im Alter von 20 bis 28 Jahren sollen als Mitglieder der Terrororganisation Islamischer Staat (IS) einen Anschlag in Deutschland geplant haben, teilte die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Dienstag mit. Die Beschuldigten wurden während der Durchsuchung von acht Wohnungen in Kassel, Hannover, Essen und Leipzig am Morgen festgenommen.

Die Anschlagsplanungen waren den Ermittlungen zufolge noch nicht abgeschlossen, sollen sich aber gegen ein öffentliches Ziel in Deutschland gerichtet haben.

Vier der Verdächtigen sind im Dezember 2014 als Asylsuchende nach Deutschland eingereist. Die anderen kamen im August und September 2015. Rund 500 Polizeibeamte waren an den Durchsuchungen beteiligt. Dabei wurden auch Mobiltelefone, Laptops und Unterlagen beschlagnahmt, wie die Tageszeitung „Die Welt“ berichtete.