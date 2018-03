Ein umfangreiches Waffenarsenal sowie Nazi-Devotionalien, Drogen und Geld wurden am Dienstagabend bei mehreren Razzien im Umfeld der Hells Angels in Belgien sichergestellt.

Razzia bei den Hells Angels in Belgien: Zwölf Festnahmen

(dpa/str) - Im Zusammenhang mit Ermittlungen zu Rockergruppen sind in Belgien zwölf Menschen festgenommen worden. Zuvor hatte es in der Nacht zum Mittwoch mehrere Durchsuchungen in der ostbelgischen Provinz Limburg gegeben, wie die belgische Nachrichtenagentur Belga unter Berufung auf die Kriminalpolizei berichtete.



Dabei seien rund 50 Waffen, Drogen, 10.000 Euro Bargeld sowie Gegenstände mit Bezug zum Nationalsozialismus beschlagnahmt worden. Dabei handelte es sich neben anderen Nazi-Devotionalien auch um eine SS-Uniform sowie um Hakenkreuz- und SS-Flaggen.



Unter den Waffen befanden sich neben acht großkalibrigen Gewehren und 800 Schuss Munition auch ein Raketenwerfer sowie Panzersperren. Zudem wurde auch eine kugelsichere Weste und eine Mütze mit Polizeiaufschrift sichergestellt.

Zehn der Festgenommenen seien Mitglieder der Hells Angels, hieß es. Zwei weitere sollen Medienberichten zufolge einem Suporter-Klub angehören.

Bei den Razzien wurden neben schweren Waffen und Drogen auch Nazi-Devotionalien beschlagnahmt.

