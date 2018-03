In Tansania und Mosambik erhält jeder zweite Tuberkulose-Patient eine Fehldiagnose. Diese fatalen Fehler sollen jetzt Geschichte sein - dank der Riesenhamsterratten, die Krankheit erschnüffeln.

Ratten gegen Tuberkulose eingesetzt

In Europa gelten Ratten bis heute als Überträger von Krankheiten. Anders als in einigen Ländern Afrikas, wo die Tiere jetzt im Kampf gegen Seuchen helfen sollen. Die Nager haben nämlich ausgeprägte Riecher und können damit Tuberkulose erschnüffeln.

Von LW-Korrespondent Markus Schönherr

Die Ratte läuft durch den Glaskasten. Sie steckt die Nase in das Loch im Boden, in dem sie Bakterien vermutet. Vier Sekunden lang verharrt sie reglos. Dann wird sie vom weißen Latexhandschuh mit einem Banane-Nuss-Brei belohnt. Die Szene wirkt kalt. Wie ein Tierversuch. Tatsächlich werden hier im abgelegenen Morogoro, westlich der tansanischen Hafenstadt Dar es Salaam, Leben gerettet.

Die Ratten gehören zu der Elite von APOPOs „HeroRats“. Dutzende Riesenhamsterratten hat die Organisation bereits ausgebildet. Mit ihrem exzellenten Riecher haben die Tiere von der Größe einer Katze bereits großes Geschick beim Aufspüren von Landminen bewiesen. Jetzt erschnüffeln die Ratten in afrikanischen Metropolen wie Mosambiks Hauptstadt Maputo oder der tansanischen Wirtschaftsmetropole Dar es Salaam auch Tuberkulose (TB). Allein im Forschungs- und Trainingszentrum Morogoro bearbeiten die Ratten jede Woche bis zu 800 Speichelproben aus öffentlichen Krankenhäusern.



William Magaga ist Kuhmelker. Der Tansanier hat acht Kinder, daneben muss er sich um seinen Vater kümmern. Als sein Keuchhusten zusehends schlimmer wurde, geriet die Existenz der Familie in Gefahr. „Dreimal suchte ich eine Klinik auf, aber erhielt immer eine negative TB-Diagnose. Dann wurde ich dünn, krank und machte mir ernsthaft Sorgen.“ Eines Tages erhielt Magaga einen nicht alltäglichen Anruf: Ratten hätten bei ihm Tuberkulose festgestellt. „Ratten! Wir konnten es nicht glauben“, rief der Familienvater. Heute ist er überzeugt, dass er ohne APOPOs Helden tot wäre.

Fehldiagnose kann fatal sein



„In allen afrikanischen Großstädten sind die Standard-Mikroskopuntersuchungen verfügbar. Doch die haben nur eine Genauigkeit von 20 bis 60 Prozent“, sagt James Pursey, Sprecher von APOPO in Morogoro. Rund die Hälfte der TB-Patienten erhalte dadurch eine Fehldiagnose und wähne sich in falscher Sicherheit. Aufgabe der Ratten ist es, diese Fehldiagnosen aufzuarbeiten. 14 Partnerkliniken in Mosambik und 57 in Tansania schicken ihre Speichelproben an APOPOs Testzentren. Können die Ratten trotz der negativen TB-Diagnose Tuberkulose-Bakterien erschnüffeln, schlagen sie Alarm. „Die Ratten sind mit ihren Nasen akkurater als die Mikroskope, aber noch wichtiger: Sie sind schneller“, weiß Pursey. In 20 Minuten schaffen die Ratten etwa 100 Proben. Der menschliche Kollege im Labor bräuchte dafür zwei Tage.

Tansania und Mosambik - die südostafrikanischen Staaten zählen laut der Weltgesundheitsorganisation (WHO) zu den 22 am stärksten betroffenen Tuberkulose-Ländern der Welt. In Mosambik wurde die Lungenkrankheit 2006 zum nationalen Notstand erklärt. Stationiert sind die Ratten nicht umsonst in Großstädten. Dort ist die Verbreitung von Tuberkulose vor allem unter der arbeitenden Armutsbevölkerung am größten. Aktuell entsteht in Addis Abeba, der Hauptstadt Äthiopiens, APOPOs viertes Rattenlabor. Das Land in Ostafrika hat mit knapp 102 Millionen die zweitgrößte Bevölkerung am Kontinent, hinter Nigeria.

In den letzten Jahren konnten APOPOs Ratten eine halbe Million Proben beschnüffeln - und knapp 12.000 falsch diagnostizierte Patienten retten. Laut Pursey dienten sie in der Diagnose der oft tödlichen Krankheit bisher nur als Backup. Doch in Morogoro forschen die Techniker daran, die Ratten demnächst für Ersttests einsetzen zu können. Kritik am Einsatz der Ratten weist Pursey zurück:

„Sobald die aktiven Proben im Labor ankommen, töten wir sie durch Hitze ab.“ So werde die Sicherheit der Forscher und Ratten gewährleistet.