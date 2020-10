Rassismus und Restitution – Afrikas Museen sollen zu Partnern werden

Bis zu 90 Prozent afrikanischer Kunst- und Kulturgegenstände lagern in Museen außerhalb des Kontinents. Fünf Fragen und Antworten zum umstrittenen Thema der Restitution.

Von LW-Korrespondent Markus Schönherr (Kapstadt)

Seit geraumer Zeit wird über eine Rückgabe afrikanischer Kunst- und Kulturgegenstände diskutiert. Wie denken afrikanische Museumskuratoren und Experten über das Thema, um das viele ihrer europäischen Kollegen immer noch einen großen Bogen machen?



Wo ist das Problem?

Sie liegen in Vitrinen in Paris und London oder verstauben in Archiven in Berlin und Brüssel: Afrikanische Kulturobjekte – von Flöten, Schnitzereien, Schmuck über Dinosaurierskelette aus ehemaligen Kolonien bis hin zu Schädeln und Locken afrikanischer Kaiser ...