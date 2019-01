Die südafrikanischen Schüler lachen in die Kamera. Vor ihnen auf den Tischen warten die Pausenbrote, an den Wänden türmen bunte Bauklötze. Und ganz hinten in der Ecke sitzen ihre schwarzen Mitschüler.

International 1 3 Min.

Rassismus auf dem Stundenplan

In Südafrika herrscht Aufregung, nachdem eine Schule die Kleinen am ersten Schultag offenbar nach Hautfarbe trennte. Entsprechende Fotos kursierten in den sozialen Medien.

Von LW-Korrespondent Markus Schönherr aus Kapstadt

25 Jahre nach dem Ende der Apartheid sahen sich Politiker gezwungen, den Vorfall öffentlich zu verurteilen. Doch Experten warnen anlässlich des ersten Internationalen Tags der Bildung am 24. Januar, dass Südafrikas Schulen nach wie vor Brutstätten von Rassismus sind.

Bislang war Schweizer-Reneke, benannt nach zwei burischen Kriegshelden, ein ruhiger Ort im ausgetrockneten Norden des Landes. Das änderte sich, als der Vorfall die Kleinstadt über Nacht in die internationalen Schlagzeilen katapultierte. Kurz nachdem eine Lehrerin das Foto von der aufgeteilten Klasse per Nachrichtendienst an die Eltern geschickt hatte, kam es zu heftigen Demonstrationen gegen die vermeintliche Rassenpolitik der Schule: Schreie, Wut, Protestplakate. Polizisten versuchten Politaktivisten und Eltern voneinander fernzuhalten. Väter holten ihre Töchter mit Pistolen am Gürtel vom Unterricht ab. Bewaffnetes Sicherheitspersonal patrouillierte die Schulgründe. Der Unterricht wurde ausgesetzt.

„Kleine Schwarze“ in Angst

Jetzt diskutiert eine ganze Nation: War es tatsächlich Rassismus? Schließlich tauchten kurz darauf Fotos auf, auf denen die Kinder unterschiedlicher Hautfarbe miteinander spielten. Doch für viele schwarze Eltern war klar, dass es früher oder später Ärger geben würde. So sei die Afrikaans-sprachige „Laerskool Schweizer-Reneke“ immer noch nicht im demokratischen Südafrika angekommen. Weiße Kinder nannten ihre Mitschüler „kleine Schwarze“. Einige lebten deshalb in „ständiger Angst“.

Unterdessen verstehen einige weiße Bewohner des Städtchens die Welt nicht mehr: „Ich sah das Bild und konnte nichts Falsches darin erkennen. Die Schüler wurden aufgeteilt, damit sie die Kinder ihrer eigenen Volksgruppe kennen lernen“, sagt eine ältere Dame. Ein weißer Vater stimmt ihr zu und fordert die schwarzen Eltern auf: „Wenn euch etwas nicht passt, steckt eure Kinder zurück in die Township-Schule.“ Jetzt ermitteln das lokale Unterrichtsministerium und Südafrikas Menschenrechtskommission (SAHRC). „Nicht überrascht“ über den Vorfall ist der südafrikanische Bildungsexperte Jonathan Jansen. „Der Übergang von Kolonialismus und Apartheid zur Demokratie liegt gerade einmal 25 Jahre zurück. Es wäre unrealistisch zu erwarten, dass der Alltagsrassismus aus der Gesellschaft und ihren Institutionen gänzlich verschwunden sei.“

Kein Einzelfall

Der Vorfall in Schweizer-Reneke sei demnach „kein Einzelfall“. 2016 etwa hatte eine Schule in Pretoria einer Gruppe afrikanischer Mädchen verboten, ihre natürliche Frisur zu tragen, einen Afro. An einer weiteren Schule herrschte Aufregung, nachdem ein Lehrer seine farbige Schülerin angeblich als „Pavian“ bezeichnete.

Dylan Wray, Direktor der Bildungsorganisation Shikaya, sieht die Schulen als Spiegel von Südafrikas Gesellschaft – mit entsprechendem Aufholbedarf, wenn es zu Versöhnung kommt. „Viele Vorurteile, die eigentlich die Erwachsenen tragen, kommen im Klassenzimmer zum Vorschein.“ Das liege vor allem an den Lehrern. „Die Mehrheit der heutigen Lehrer wuchs während der Apartheid auf, einige unterrichteten damals schon“, so Wray. Er rät Südafrikas Pädagogen, dringend über ihre persönliche Vergangenheit, Weltanschauung und ihre Neigungen zu reflektieren. Ein solches kollektives Nachdenken habe bis dato nicht stattgefunden.

Politischer Opportunismus

Der Rassismus-Skandal in Schweizer-Reneke kommt zu einer Zeit, in der die politischen Fronten am Kap verhärtet sind. Das Parlament diskutiert über die entschädigungslose Enteignung von Boden. Die Beziehungen zwischen Schwarz und Weiß sind gespannt. Es wird polarisiert – wie fast immer kurz vor wichtigen Wahlen. Die sollen in Form von Parlamentswahlen im Mai stattfinden. Somit reagierten die politischen Parteien auch entsprechend schnell auf das Foto des getrennten Klassenzimmers.

Panyaza Lesufi, Bildungsminister der Provinz Gauteng (Johannesburg), wurde es nun zu bunt. Der Politiker vom regierenden Afrikanischen Nationalkongress (ANC) mahnte dazu, sich auf wichtigere Dinge zu konzentrieren, und warnte die Demonstranten: „Wer Politik auf das Schulgelände bringt, wird das nicht überleben.“ Doch laut Bildungsexperte Jansen ist die Diskussion noch lange nicht beendet: „Rassismus wird noch in den kommenden Jahrzehnten eine Realität sein, mit der wir uns herumschlagen müssen – ähnlich wie Deutschland dies nun so viele Jahre nach dem Holocaust erkannt hat.“